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Шмыгаль: Остановка транзита нефти через Украину будет нарушением договора и соглашения об ассоциации с ЕС

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Напомним, что транзит газа Украина прекратила

Шмыгаль: Остановка транзита нефти через Украину будет нарушением договора и соглашения об ассоциации с ЕС

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина не может остановить транзит нефти через свою территорию.

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Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству в Раде, информирует Интерфакс-Украина.

"Транзит нефти по территории Украины осуществляется в соответствии с положениями договора к Энергетической хартии и Соглашения об ассоциации с ЕС по обеспечению свободы транзита, а также соответствует условиям шестого пакета санкций ЕС", - сказал премьер.

По словам Шмыгаля, остановка транзита нефти по нефтепроводу "Дружба" будет нарушением Украиной договора к Энергетической хартии и Соглашения об ассоциации с ЕС.

Глава правительства подчеркнул, что нарушение Украиной своих международных обязательств может быть использовано как основание для привлечения страны к ответственности за остановку бесперебойных поставок нефти, в частности, в Венгрию, Словакию и Чехию, и выдвижение соответствующих финансовых условий после международного арбитража.

Напомним, в 07:00 1 января 2025 года в интересах национальной безопасности остановлена транспортировка российского природного газа по территории Украины.

В Кабмине заявили, что Украина в установленном порядке проинформировала Еврокомиссию о прекращении транзита газа. Европейские страны подготовились.

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Gudvin85 (Киев)
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Gudvin85 (Киев)
10.01.2025 в 17:06
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Гашик Ки1в (Киев)
10.01.2025 в 17:03
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