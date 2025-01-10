Шмыгаль: Остановка транзита нефти через Украину будет нарушением договора и соглашения об ассоциации с ЕС
Напомним, что транзит газа Украина прекратила
Getty Images/Global Images Ukraine
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина не может остановить транзит нефти через свою территорию.
Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству в Раде, информирует Интерфакс-Украина.
"Транзит нефти по территории Украины осуществляется в соответствии с положениями договора к Энергетической хартии и Соглашения об ассоциации с ЕС по обеспечению свободы транзита, а также соответствует условиям шестого пакета санкций ЕС", - сказал премьер.
По словам Шмыгаля, остановка транзита нефти по нефтепроводу "Дружба" будет нарушением Украиной договора к Энергетической хартии и Соглашения об ассоциации с ЕС.
Глава правительства подчеркнул, что нарушение Украиной своих международных обязательств может быть использовано как основание для привлечения страны к ответственности за остановку бесперебойных поставок нефти, в частности, в Венгрию, Словакию и Чехию, и выдвижение соответствующих финансовых условий после международного арбитража.
Напомним, в 07:00 1 января 2025 года в интересах национальной безопасности остановлена транспортировка российского природного газа по территории Украины.
В Кабмине заявили, что Украина в установленном порядке проинформировала Еврокомиссию о прекращении транзита газа. Европейские страны подготовились.
Популярное сейчас
- Ключевой нападающий Ливерпуля отказался от нового контракта ради другого топ-клуба
- Бывший центрбек Днепра-1 подпишет контракт с Рухом
- Эль-Класико в финале Суперкубка Испании, первый спарринг Шахтера и Миколенко без тренера, но с победой. Главные новости за 9 января
- Первый финал Флика, зеленый свет по Ольмо и сенсации в английском кубке. Главные новости за 8 января
- Променяла на хавбека Ювентуса. Россиянка бросила Мудрика после допинг-скандала. ФОТО
- Юный талант Барселоны снова вместе с топовой испанской блогершей. ФОТО
Комментарии 2