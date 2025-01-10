Шмыгаль: Остановка транзита нефти через Украину будет нарушением договора и соглашения об ассоциации с ЕС

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина не может остановить транзит нефти через свою территорию.

Читайте также По поводу закона о демобилизации: нардепы вызвали Шмыгаля в Раду

Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству в Раде, информирует Интерфакс-Украина.

"Транзит нефти по территории Украины осуществляется в соответствии с положениями договора к Энергетической хартии и Соглашения об ассоциации с ЕС по обеспечению свободы транзита, а также соответствует условиям шестого пакета санкций ЕС", - сказал премьер.

По словам Шмыгаля, остановка транзита нефти по нефтепроводу "Дружба" будет нарушением Украиной договора к Энергетической хартии и Соглашения об ассоциации с ЕС.

Глава правительства подчеркнул, что нарушение Украиной своих международных обязательств может быть использовано как основание для привлечения страны к ответственности за остановку бесперебойных поставок нефти, в частности, в Венгрию, Словакию и Чехию, и выдвижение соответствующих финансовых условий после международного арбитража.

Напомним, в 07:00 1 января 2025 года в интересах национальной безопасности остановлена транспортировка российского природного газа по территории Украины.

В Кабмине заявили, что Украина в установленном порядке проинформировала Еврокомиссию о прекращении транзита газа. Европейские страны подготовились.