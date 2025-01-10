Трамп: Путин выразил желание встретиться, и сейчас идет подготовка к этой встрече
Трамп не назвал конкретной даты проведения переговоров
Getty Images/Global Images Ukraine
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что между ним и президентом России Владимиром Путиным планируется встреча. Об этом пишет Reuters.
Трамп заявил, что Путин выразил желание встретиться, и сейчас идет подготовка к этой встрече.
"Он хочет встретиться, и мы готовим это", - сказал Трамп.
Трамп не назвал конкретной даты проведения переговоров, но подтвердил, что встреча обсуждается.
"Президент Путин хочет встретиться. Он заявлял об этом даже публично, и мы должны положить конец этой войне", - добавил Трамп, имея в виду войну в Украине.
Кремль слова Трампа пока не комментировал, однако накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил журналистам, что если Трамп планирует связаться с российским президентом после инаугурации 20 января, то в Москве это будут только приветствовать.
"В случае если после вступления в должность политическая воля к возобновлению контактов на высшем уровне сохранится, то, конечно, президент Путин это будет только приветствовать", - сказал он.
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