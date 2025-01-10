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Трамп: Путин выразил желание встретиться, и сейчас идет подготовка к этой встрече

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Трамп не назвал конкретной даты проведения переговоров

Трамп: Путин выразил желание встретиться, и сейчас идет подготовка к этой встрече

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что между ним и президентом России Владимиром Путиным планируется встреча. Об этом пишет Reuters.

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Трамп заявил, что Путин выразил желание встретиться, и сейчас идет подготовка к этой встрече.

"Он хочет встретиться, и мы готовим это", - сказал Трамп.

Трамп не назвал конкретной даты проведения переговоров, но подтвердил, что встреча обсуждается.

"Президент Путин хочет встретиться. Он заявлял об этом даже публично, и мы должны положить конец этой войне", - добавил Трамп, имея в виду войну в Украине.

Кремль слова Трампа пока не комментировал, однако накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил журналистам, что если Трамп планирует связаться с российским президентом после инаугурации 20 января, то в Москве это будут только приветствовать.

"В случае если после вступления в должность политическая воля к возобновлению контактов на высшем уровне сохранится, то, конечно, президент Путин это будет только приветствовать", - сказал он.

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Комментарии
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Gudvin85 (Киев)
10.01.2025 в 16:29
Пока вы тут фигней занимаетесь, Динамо, в очередной раз, опыта набирается (по самые яйца)
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Комментарии 1
Gudvin85 (Киев)
10.01.2025 в 16:29
Пока вы тут фигней занимаетесь, Динамо, в очередной раз, опыта набирается (по самые яйца)
Ответить
0
0

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