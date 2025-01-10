Президент РФС и экс-президент Зенита Дюков подпал под санкции США
Также Дюков является председателем правления компании Газпром нефть
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков включен в санкционный список США, сообщает сайт Министерства финансов Соединённых Штатов.
В отношении него были введены персональные санкции, так как Дюков также является председателем правления компании "Газпром нефть".
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Кроме Дюкова в санкционный список включены Вадим Воробьев (глава "ЛУКОЙЛа"), Наиль Маганов ("Татнефть"), Сергей Кудряшов ("Зарубежнефть"), Владимир Чернов ("Башнефть"). Кроме того, к перечисленным лицам добавлен Юсуф Алекперов.
57-летний Дюков возглавляет РФС с 2019 года. Также ране он был президентом "Зенита".
Стоит добавить, что Дюков до сих пор член исполкома УЕФА.
Популярное сейчас
- Праздничный прорыв Арсенала: догонит ли команда лидера?
- Динамо - Магдебург. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
- Ключевой нападающий Ливерпуля отказался от нового контракта ради другого топ-клуба
- Поражение Арсенала, новый владелец для Ливерпуля, Шахтер покупает Крупского, Клопп в Украине. Главные новости за 7 января
- Променяла на хавбека Ювентуса. Россиянка бросила Мудрика после допинг-скандала. ФОТО
- Рафаэлла Сантос, сестра Неймара, снова в отношениях с Габиголом: роман возродился