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Президент РФС и экс-президент Зенита Дюков подпал под санкции США

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Также Дюков является председателем правления компании Газпром нефть

Президент РФС и экс-президент Зенита Дюков подпал под санкции США

Getty Images / Global Images Ukraine

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков включен в санкционный список США, сообщает сайт Министерства финансов Соединённых Штатов.

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В отношении него были введены персональные санкции, так как Дюков также является председателем правления компании "Газпром нефть".

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Кроме Дюкова в санкционный список включены Вадим Воробьев (глава "ЛУКОЙЛа"), Наиль Маганов ("Татнефть"), Сергей Кудряшов ("Зарубежнефть"), Владимир Чернов ("Башнефть"). Кроме того, к перечисленным лицам добавлен Юсуф Алекперов.

57-летний Дюков возглавляет РФС с 2019 года. Также ране он был президентом "Зенита".

Стоит добавить, что Дюков до сих пор член исполкома УЕФА.

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Источник:
Сайт Міністерства фінансів США
Опубликовал: Михаил Черныш
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