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Гражданин Италии, воевавший в армии РФ, попал в плен на Харьковщине. ФОТО

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Десантники 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ взяли в плен итальянца

Гражданин Италии, воевавший в армии РФ, попал в плен на Харьковщине. ФОТО

acebook.com/uaairborne

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Десантники 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ взяли в плен итальянца, который воевал на стороне российских оккупантов.

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Об этом сообщает командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.

В начале 2025 года в районе Купянска десантники обнаружили группу противника. Часть была уничтожена, часть попала в плен. Среди них был Джанни Ченни, уроженец Неаполя, гражданин Итальянской Республики, который добровольно пошел на службу в российскую армию.

В прошлом Ченни работал в одном из ресторанов города Самара (РФ), однако в ноябре 2024 года ушел служить в вооруженные силы РФ. Итальянцу 51 год, он оставил дома жену и двоих детей.

Гражданин Италии, воевавший в армии РФ, попал в плен на Харьковщине. ФОТО - изображение 1Гражданин Италии, воевавший в армии РФ, попал в плен на Харьковщине. ФОТО - изображение 2
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
11.01.2025 в 00:13
Муссоліні...молоді роки
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
11.01.2025 в 00:13
Муссоліні...молоді роки
Ответить
0
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