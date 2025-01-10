Десантники 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ взяли в плен итальянца, который воевал на стороне российских оккупантов.

Об этом сообщает командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.

В начале 2025 года в районе Купянска десантники обнаружили группу противника. Часть была уничтожена, часть попала в плен. Среди них был Джанни Ченни, уроженец Неаполя, гражданин Итальянской Республики, который добровольно пошел на службу в российскую армию.

В прошлом Ченни работал в одном из ресторанов города Самара (РФ), однако в ноябре 2024 года ушел служить в вооруженные силы РФ. Итальянцу 51 год, он оставил дома жену и двоих детей.