Гражданин Италии, воевавший в армии РФ, попал в плен на Харьковщине. ФОТО
Десантники 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ взяли в плен итальянца
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Десантники 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ взяли в плен итальянца, который воевал на стороне российских оккупантов.
Об этом сообщает командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.
В начале 2025 года в районе Купянска десантники обнаружили группу противника. Часть была уничтожена, часть попала в плен. Среди них был Джанни Ченни, уроженец Неаполя, гражданин Итальянской Республики, который добровольно пошел на службу в российскую армию.
В прошлом Ченни работал в одном из ресторанов города Самара (РФ), однако в ноябре 2024 года ушел служить в вооруженные силы РФ. Итальянцу 51 год, он оставил дома жену и двоих детей.
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