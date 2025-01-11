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Зеленский: Наша мечта - получить гарантии безопасности и завершить войну в 2025 году

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Об этом президент заявил в интервью итальянским СМИ

Зеленский: Наша мечта - получить гарантии безопасности и завершить войну в 2025 году

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Владимир Зеленский заявил, что для Украины важно, чтобы мир наступил, однако нужны "серьезные гарантии безопасности" для государства и Европы.

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Об этом Зеленский рассказал в интервью итальянскому телеканалу RaiNews24.

"Для нас очень важно, чтобы пришел мир. Мы хотим мира больше всех. И это понятно, потому что мы теряем больше всех, прежде всего людей. Но перед тем как о чем-то договариваться, очень важно, чтобы это были серьезные гарантии безопасности для Украины и всей Европы. Это защита Украины и гарантии безопасности – что Россия не вернется снова с агрессией, как это было после оккупации Крыма. 2014, а затем в 2015 годах", - сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что глава Кремля Владимир Путин "хочет и всегда хотел уничтожить Украину полностью", это его мечта. Мечтой Киева в 2025 году является получение гарантий безопасности и окончания войны.

"Это факт. Это его (Путина, – ред.) мечта. И не надо верить в другие сказки. Поэтому Украине нужно дать такие гарантии безопасности, которые не позволят ему снова прийти с войной. Это наша мечта – в этом году получить гарантии и в этом году закончить войну", - заявил президент Украины.

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