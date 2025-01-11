Победа Байера, Динамо проиграло в ТМ, решение Ла Лиги по игрокам Барсы. Главные новости за 10 января

Первый матч года в Германии выдался по-настоящему сумасшедшим. Три гола команды забили уже на старте встречи. "Боруссия" понесла непоправимый урон в дебюте, и даже проявленная могучая сила воли, бешеная поддержка трибун и подарок от судей после перерыва не помогли им оправиться от катастрофы. Детали – в отчете по ссылке выше.

"Динамо" сыграло свой первый контрольный матч в 2025 году на сборе в Турции. Соперником "бело-синих" был представитель второй немецкой Бундеслиги – "Магдебург". Поединок довольно неожиданно завершился уверенной победой немецкой команды, при этом киевляне не забили два пенальти, а именно Шапаренко и Буяльский. Виталий провел единственный гол киевлян в матче с игры.

УАФ сообщила о завершении контракта с главным тренером сборной Украины U-17 Юрием Морозом. Он работал с юношескими сборными Украины с 2022 года. Сначала специалист тренировал футболистов 2006 года рождения, а в 2024-м получил под свое руководство младшие юношеские команды (не старше U-17) и в течение года успел поработать сразу с тремя сборными: 2007-го, 2008-го и 2009 годов рождения.

Сага с регистрацией Дани Ольмо и Пау Виктора наконец завершилась. Ла Лига долго отказывалась от этой процедуры, однако после решения Высшего спортивного совета (CSD) они зарегистрировали двух игроков "Барселоны" на вторую часть сезона. Как говорится на официальном сайте клуба, оба футболиста будут доступны для выбора тренером Ханси Фликом на ближайший матч своей команды, а именно на финал Суперкубка Испании против "Реала", который состоится 12 января. Но есть информация, что Ла Лига при этом будет оспаривать решение CSD...

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Украинский вингер "Жироны" восстановился после травмы и готов помочь своей команде в первом матче 2025 года. Виктор вошел в заявку своей команды на матч 19-го тура Ла Лиги с "Алавесом", который состоится в субботу, 11 января. Цыганков сыграл в этом сезоне всего 10 матчей за "Жирону", в которых забил один гол и отдал один ассист. Последний раз вингер появлялся на поле 27 ноября в поединке Лиги чемпионов против австрийского "Штурма" (0:1).