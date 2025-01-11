Смоловый: Окона надо паковать Новой почтой домой
Михаилу не понравилась игра полузащитника ЮАР
Фото - Динамо
Соведущий "ТаТоТаке" оценил действия Име Окона и Богдана Слюбика в спарринге с "Магдебургом".
[На старте трансляции] За Окона благодарность, хоть посмотрим кто это, фактура поразительная, а что по мозгам пока непонятно.
[После второго пропущенного мяча] Окона надо паковать "Новой почтой" домой, потому что в том эпизоде я бы так где-то и сыграл".
"Даже в теории выносливый Окон пока не похож на гладиатора с двумя парами легких. Его я бы отпустил домой сразу.
[После замены Име на Слюбика] Тождественны физические профайлы, поэтому будем оценивать работу мозга Богдана. Слюбик бил головой после углового, балл в карму. Неплохой подкат в собственной штрафной. Пока по моим запискам он уверенно побеждает Окона”, – написал блоггер в своем Telegram-канале.
Име сыграл 7 матчей в Премьер-лиге ЮАР 2024/25 в составе "Суперспорт Юнайтед".
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