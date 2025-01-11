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Смоловый: Окона надо паковать Новой почтой домой

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Михаилу не понравилась игра полузащитника ЮАР

Смоловый: Окона надо паковать Новой почтой домой

Фото - Динамо

Новина українською

Соведущий "ТаТоТаке" оценил действия Име Окона и Богдана Слюбика в спарринге с "Магдебургом".

[На старте трансляции] За Окона благодарность, хоть посмотрим кто это, фактура поразительная, а что по мозгам пока непонятно.

[После второго пропущенного мяча] Окона надо паковать "Новой почтой" домой, потому что в том эпизоде ​​я бы так где-то и сыграл".

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"Даже в теории выносливый Окон пока не похож на гладиатора с двумя парами легких. Его я бы отпустил домой сразу.

[После замены Име на Слюбика] Тождественны физические профайлы, поэтому будем оценивать работу мозга Богдана. Слюбик бил головой после углового, балл в карму. Неплохой подкат в собственной штрафной. Пока по моим запискам он уверенно побеждает Окона”, – написал блоггер в своем Telegram-канале.

Име сыграл 7 матчей в Премьер-лиге ЮАР 2024/25 в составе "Суперспорт Юнайтед".

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Источник:
Смоловий
Опубликовал: Александр Симченко
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