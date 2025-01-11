Смоловый: Окона надо паковать Новой почтой домой

Соведущий "ТаТоТаке" оценил действия Име Окона и Богдана Слюбика в спарринге с "Магдебургом".

[На старте трансляции] За Окона благодарность, хоть посмотрим кто это, фактура поразительная, а что по мозгам пока непонятно.

[После второго пропущенного мяча] Окона надо паковать "Новой почтой" домой, потому что в том эпизоде ​​я бы так где-то и сыграл".