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Кабаев – о настрое после неудачных результатов: Чтобы просто собрался командой, напился, и все решилось – у меня не работало так

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Владислав рассказал о последствиях неудачных серий в клубе

Кабаев – о настрое после неудачных результатов: Чтобы просто собрался командой, напился, и все решилось – у меня не работало так

Фото: ФК Динамо Киев

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Футболист "Динамо" высказался по поводу налаживания микроклимата в случае плохих результатов.

“В каждой команде, думаю, так есть, но, честно, очень редко что-нибудь изменится, если ты даже соберешься с командой. Кварцяный говорил или кто там: "Ребята, сядьте уже где-нибудь напейтесь". И Скрипник тоже говорил: "Идите, гуляйте, напейтесь, побудьте с командой, скажите друг другу – и чтобы завтра пришли, и все было хорошо".

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“Но у меня так не работало. Мы собирались, когда я только в команду пришел. Мы проиграли "Днепру-1", "Заре" и "Фенербахче". И мы в Турции собрались всей командой, Сидорчук много говорил. Ну и что – мы приехали и "Львов" 1:0 едва обыграли.

Оно не работает. Просто бывает такой период. Что сработало – эмоциональная встряска, когда тренера сменили. Возможно, одна победа, вторая – оно дало силу. Много факторов. А чтобы ты просто собрался командой, напился и все решилось – у меня не работало так”, – сказал Кабаев.

В спарринге с "Магдебургом" Владислав отыграл второй тайм.

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Источник:
SportArena
Опубликовал: Александр Симченко
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