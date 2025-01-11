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Легионер Полесья написал прощальный пост в своем Instagram

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Все начиналось так многообещающе

Легионер Полесья написал прощальный пост в своем Instagram

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Конголезский нападающий Бени Макуана покидает "стаю". Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"Я не знаю, как сказать спасибо городу, который дал мне все. Спасибо, Житомир. Я тебя никогда не забуду. Вы самые лучшие. Слава Украине”, – написал футболист.

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"Волки" оформили трансфер игрока "Монпелье" летом 2023 года за 250 тысяч евро. В его активе 27 матчей в УПЛ и национальном кубке (4 гола, 3 ассиста). В период с сентября по декабрь он всего трижды выходил на поле в официальных играх и провел в совокупности 96 минут.

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Источник:
Beni Makouana
Опубликовал: Александр Симченко
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