Легионер Полесья написал прощальный пост в своем Instagram
Все начиналось так многообещающе
Фото: ФК Полісся
Конголезский нападающий Бени Макуана покидает "стаю". Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
"Я не знаю, как сказать спасибо городу, который дал мне все. Спасибо, Житомир. Я тебя никогда не забуду. Вы самые лучшие. Слава Украине”, – написал футболист.
"Волки" оформили трансфер игрока "Монпелье" летом 2023 года за 250 тысяч евро. В его активе 27 матчей в УПЛ и национальном кубке (4 гола, 3 ассиста). В период с сентября по декабрь он всего трижды выходил на поле в официальных играх и провел в совокупности 96 минут.
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Источник:Beni Makouana
Опубликовал: Александр Симченко
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