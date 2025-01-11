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За сутки – 1570 россиян убитыми и ранеными. Генштаб подытожил потери армии РФ

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За сутки – 1570 россиян убитыми и ранеными. Генштаб подытожил потери армии РФ

Генштаб/22 ОМБр

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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Силы Обороны ликвидировали и ранили 1570 оккупантов. Кроме этого, было уничтожено 195 единиц техники.

В целом потери армии РФ с 24 февраля 2022 г выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 806 500 (+1570) человек,
  • танков ‒ 9751 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 20271 (+18) ед,
  • артиллерийских систем – 21817 (+28) ед,
  • РСЗО – 1260 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 1042 (+1) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 331 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 21958 (+74),
  • крылатых ракет ‒ 3017 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 33534 (+61) ед,
  • специальной техники – 3692 (+3).
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Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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