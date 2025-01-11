За сутки – 1570 россиян убитыми и ранеными. Генштаб подытожил потери армии РФ
Также – под две сотни единиц оружия
Генштаб/22 ОМБр
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.
Силы Обороны ликвидировали и ранили 1570 оккупантов. Кроме этого, было уничтожено 195 единиц техники.
В целом потери армии РФ с 24 февраля 2022 г выглядят следующим образом:
- личного состава – около 806 500 (+1570) человек,
- танков ‒ 9751 (+10) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 20271 (+18) ед,
- артиллерийских систем – 21817 (+28) ед,
- РСЗО – 1260 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 1042 (+1) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 21958 (+74),
- крылатых ракет ‒ 3017 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 33534 (+61) ед,
- специальной техники – 3692 (+3).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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