За сутки – 1570 россиян убитыми и ранеными. Генштаб подытожил потери армии РФ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Силы Обороны ликвидировали и ранили 1570 оккупантов. Кроме этого, было уничтожено 195 единиц техники.

В целом потери армии РФ с 24 февраля 2022 г выглядят следующим образом: