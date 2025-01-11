Россияне ночью запустили 74 БПЛА. Сколько сбила ПВО?

В ночь с 10 на 11 января с 20:00 россияне использовали для атаки на Украину 74 беспилотника, в которые входили как ударные дроны, так и БпЛА-имитаторы разных типов. Оккупанты их запустили по трем направлениям: Миллерово, Орел, Брянск и Приморско-Ахтарск.

“Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. По состоянию на 09:00 подтверждено избиение 47-х ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Херсонской и Николаевской областях. Из-за падения сбитых вражеских беспилотников в семи областях Украины повреждены хозяйственные здания, учреждения, частные дома, автотранспорт. Предварительно, без жертв, последствия ликвидируют, пострадавшим оказывается помощь. 27 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий)”, – говорится в отчете ВС ВСУ.