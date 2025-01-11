Зеленский: Наши воины взяли в плен военных из Северной Кореи – ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны на Курщине взяли в плен военных из Северной Кореи.

“Это два солдата, которые хоть и были ранены, но выжили, были доставлены в Киев, общаются со следователями СБУ.

Эта задача была непростой: обычно россияне и другие военные из Северной Кореи добивают своих раненых и делают все, чтобы не сохранилось доказательств участия еще одного государства – Северной Кореи – в войне против Украины.

Благодарен нашим воинам тактической группы № 84 Сил специальных операций ВСУ и нашим воинам-десантникам, захватившим в плен этих двух человек.

Как и всем пленникам, этим двум солдатам из Северной Кореи оказывается необходимая медицинская помощь”, – говорится в Telegram-канале Зеленского.