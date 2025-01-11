Зеленский: Наши воины взяли в плен военных из Северной Кореи – ФОТО
Сейчас они общаются со следователями СБУ
Телеграм Зеленського
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны на Курщине взяли в плен военных из Северной Кореи.
“Это два солдата, которые хоть и были ранены, но выжили, были доставлены в Киев, общаются со следователями СБУ.
Эта задача была непростой: обычно россияне и другие военные из Северной Кореи добивают своих раненых и делают все, чтобы не сохранилось доказательств участия еще одного государства – Северной Кореи – в войне против Украины.
Благодарен нашим воинам тактической группы № 84 Сил специальных операций ВСУ и нашим воинам-десантникам, захватившим в плен этих двух человек.
Как и всем пленникам, этим двум солдатам из Северной Кореи оказывается необходимая медицинская помощь”, – говорится в Telegram-канале Зеленского.
Также президент сообщил, что по его поручению СБУ обеспечит журналистам доступ к корейцам для интервью.
Напомним, что Россия для войны против Украины привлекла по разным подсчетам ориентировочно 10 тысяч солдат из армии Северной Кореи. В большинстве своем они участвуют в сдерживании украинских войск в Курской области, а также в контратаках на Силы обороны Украины на том же направление.
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