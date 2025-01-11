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Зеленский: Наши воины взяли в плен военных из Северной Кореи – ФОТО

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Сейчас они общаются со следователями СБУ

Зеленский: Наши воины взяли в плен военных из Северной Кореи – ФОТО

Телеграм Зеленського

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны на Курщине взяли в плен военных из Северной Кореи.

“Это два солдата, которые хоть и были ранены, но выжили, были доставлены в Киев, общаются со следователями СБУ.

Эта задача была непростой: обычно россияне и другие военные из Северной Кореи добивают своих раненых и делают все, чтобы не сохранилось доказательств участия еще одного государства – Северной Кореи – в войне против Украины.

Благодарен нашим воинам тактической группы № 84 Сил специальных операций ВСУ и нашим воинам-десантникам, захватившим в плен этих двух человек.

Как и всем пленникам, этим двум солдатам из Северной Кореи оказывается необходимая медицинская помощь”, – говорится в Telegram-канале Зеленского.

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Зеленский: Наши воины взяли в плен военных из Северной Кореи – ФОТО - изображение 2
Зеленский: Наши воины взяли в плен военных из Северной Кореи – ФОТО - изображение 3
Зеленский: Наши воины взяли в плен военных из Северной Кореи – ФОТО - изображение 4
Зеленский: Наши воины взяли в плен военных из Северной Кореи – ФОТО - изображение 5
Зеленский: Наши воины взяли в плен военных из Северной Кореи – ФОТО - изображение 6

Также президент сообщил, что по его поручению СБУ обеспечит журналистам доступ к корейцам для интервью.

Напомним, что Россия для войны против Украины привлекла по разным подсчетам ориентировочно 10 тысяч солдат из армии Северной Кореи. В большинстве своем они участвуют в сдерживании украинских войск в Курской области, а также в контратаках на Силы обороны Украины на том же направление.

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Источник:
Telegram Зеленського
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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alexrico11 (Кривий Ріг)
11.01.2025 в 15:22
начерта тогда эти военные билеты из Тывы всунули....??
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Комментарии 3
alexrico11 (Кривий Ріг)
11.01.2025 в 15:22
начерта тогда эти военные билеты из Тывы всунули....??
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fatov1986 (Лондон)
11.01.2025 в 15:03
На бурятов похожи
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alexrico11 (Кривий Ріг)
11.01.2025 в 15:21
та да. Смесь корейца с таджиком.
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