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Суд обязал вернуть Шуфричу его депутатские полномочия

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Суд обязал вернуть Шуфричу его депутатские полномочия

РБК-Украина

Новина українською

Шевченковский районный суд города Киева обязал предоставить бывшему президенту ФК “Говерла” и текущему депутату от ОПЗЖ Нестору Шуфричу право на осуществление депутатских полномочий. Соответствующее Постановление, датированное 24 декабря 2024 года, опубликовал в своем Telegram-канале нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко.

“Шуфрич, который сейчас находится в СИЗО и обвиняется в государственной измене, подал ходатайство, что хочет выполнять свои депутатские полномочия.

Суд отказал в том, чтобы Шуфрич принимал участие физически в заседании Верховной Рады, однако обязал предоставить ему право выполнять депутатские полномочия в рамках его нахождения в следственном изоляторе”, – говорится в сообщении Telegram.

Также Гончаренко добавил, что по регламенту народный депутат может голосовать законопроекты только в сессионном зале. Такого разрешения у Шуфрича от суда нет. Теоретически он может участвовать онлайн, а также подавать через помощников законопроекты и постановления.

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Напомним, что в марте 2022 года бойцы терробороны Киева задержали Шуфрича при попытке сфотографировать блокпост. По его словам, он хотел сделать селфи. Впоследствии его отпустили. В сентябре 2023 года после обысков в месте жительства Шуфрича были найдены советская символика и планы автономии Донетчины и Луганщины. 15 сентября он был отправлен под арест на 60 суток, эту меру пресечения впоследствии неоднократно продолжали.

В марте 2024 года Печерский районный суд Киева продлил нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Нестор Шуфрич
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Источник:
Гончаренко в Telegram
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
11.01.2025 в 16:00
Йо..них суддів-корупціонерів -- на палю !!! Виродки....
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Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
11.01.2025 в 16:00
Йо..них суддів-корупціонерів -- на палю !!! Виродки....
Ответить
0
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