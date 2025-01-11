Суд обязал вернуть Шуфричу его депутатские полномочия

Шевченковский районный суд города Киева обязал предоставить бывшему президенту ФК “Говерла” и текущему депутату от ОПЗЖ Нестору Шуфричу право на осуществление депутатских полномочий. Соответствующее Постановление, датированное 24 декабря 2024 года, опубликовал в своем Telegram-канале нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко.

“Шуфрич, который сейчас находится в СИЗО и обвиняется в государственной измене, подал ходатайство, что хочет выполнять свои депутатские полномочия. Суд отказал в том, чтобы Шуфрич принимал участие физически в заседании Верховной Рады, однако обязал предоставить ему право выполнять депутатские полномочия в рамках его нахождения в следственном изоляторе”, – говорится в сообщении Telegram.

Также Гончаренко добавил, что по регламенту народный депутат может голосовать законопроекты только в сессионном зале. Такого разрешения у Шуфрича от суда нет. Теоретически он может участвовать онлайн, а также подавать через помощников законопроекты и постановления.

Напомним, что в марте 2022 года бойцы терробороны Киева задержали Шуфрича при попытке сфотографировать блокпост. По его словам, он хотел сделать селфи. Впоследствии его отпустили. В сентябре 2023 года после обысков в месте жительства Шуфрича были найдены советская символика и планы автономии Донетчины и Луганщины. 15 сентября он был отправлен под арест на 60 суток, эту меру пресечения впоследствии неоднократно продолжали.

В марте 2024 года Печерский районный суд Киева продлил нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей.