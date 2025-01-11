Козловский получит должность в Карпатах, а Рух не планирует вылетать из УПЛ - источник
Новая информация о львовянах
Фото: ФК Карпати Львів
По информации портала Tribuna, "Карпаты" и "Рух" не будут объединяться в один клуб. "Желто-черные" не планируют вылетать из УПЛ, или исчезать с футбольной карты. Также источник отрицает информацию о возможных проблемах президента "Руха" Григория Козловского с табачной фабрикой.
"1. "Объединение усилий", как было написано в сообщении на официальных сайтах клубов, - совершенно не означает объединение или слияние клубов.
2. Григорий Козловский выходит из статуса основателя "Руха". Очень вероятно, что он получит должность в "Карпатах".
3. Договоренности никак не связаны с проблемами Козловского с табачной фабрикой, которые фигурируют в медиа и тому подобное. Никто его из футбола не выжал. Насколько нам известно, финансовых проблем у него нет.
4. "Рух" продолжит существовать как профессиональная команда и будет играть в премьер-лиге. Он не собирается вылетать из премьер-лиги и постарается сохранить место на следующий сезон (это достаточно очевидно, потому что сейчас у команды все неплохо в турнирной таблице).
5. Академия "Руха" продолжит функционировать, как и раньше. Более того - даже разрастаться и совершенствоваться. Для еще большего улучшения инфраструктуры и расширения академии уже сейчас инвестируются значительные средства. Главная команда будет формироваться на основе молодых игроков, воспитанных в академии. Плюс молодые украинцы из других систем и, вероятно, перспективные легионеры.
6. "Карпаты" будут развиваться и ставят перед собой амбициозную цель бороться как минимум за еврокубки, а в идеале за выход в ЛЧ. То есть у них будет больший бюджет, большие возможности, варианты с привлечением молодых игроков из системы "Руха“.
7. "Объединение усилий" должно создать новые возможности и площадки для еще более качественного развития молодежи из системы подготовки обоих клубов, - пишет Tribuna.
Сейчас "Карпаты" занимают 6-е место в УПЛ, имея 24 очка. У "Руха" - 7-я позиция и 23 зачетных пункта. До опасной зоны - 7 очков.
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