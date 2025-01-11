Александрия планирует усиление иностранными футболистами
Усиление или пополнение?
Фото - ФК Олександрія / автор невідомий
По информации Sport.ua, на сборах в Турции к "Александрии" должны присоединиться новички-легионеры. Туда команда отправится 14-го января.
Сегодня, 11-го января, игроки "Александрии" проходят медосмотр и проведут первую тренировку в году.
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Перед второй частью сезона команда занимает второе место в УПЛ, отставая от лидера "Динамо" на 5 очков.
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Источник:sport.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
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