Александрия планирует усиление иностранными футболистами

По информации Sport.ua, на сборах в Турции к "Александрии" должны присоединиться новички-легионеры. Туда команда отправится 14-го января.

Сегодня, 11-го января, игроки "Александрии" проходят медосмотр и проведут первую тренировку в году.

Читайте также Карпаты подписали контракт с защитником Кривбасса

Перед второй частью сезона команда занимает второе место в УПЛ, отставая от лидера "Динамо" на 5 очков.