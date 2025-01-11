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"То носки бросит, то гетры". Бывший голкипер сборной Украины вспомнил поведение Гармаша

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"То носки бросит, то гетры". Бывший голкипер сборной Украины вспомнил поведение Гармаша

Фото: ФК Динамо / Автор невідомий

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Бывший голкипер сборной Украины Дмитрий Безотосный вспомнил свой дебютный вызов в главную команду страны в 2014-м году. Вратарь отметил Дениса Гармаша.

"Отличные воспоминания. Жаль, что в тех трех играх - с Нигером, Молдовой и Словакией - я так и остался в запасе. Пообщался с нашими лучшими футболистами. Со Степаненко снова встретились. Посмотрел, как работали коллеги - Пятов и Бойко.

Больше всего Денис Гармаш запомнился. Человек-настроение. Постоянно шутил, смеялся, что-то рассказывал, не сидел на месте. От него всегда какая-то "движуха", энергия. С кем-то зацепится на тренировочном поле, а потом в автобусе в него то носки бросит, то гетры. Все в шутку", - сказал Дмитрий.

Безотосный - бывший игрок "Днепра", "Днепра-3", российского "Сатурн-REN TV", "Металлурга" (Запорожье), "Черноморца", и азербайджанской "Габалы".

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Денис Гармаш Дмитрий Безотосный
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Источник:
ukrfootball.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
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