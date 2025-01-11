  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Квасница и Федор все ближе к трансферам в Карпаты
В тренде

Квасница и Федор все ближе к трансферам в Карпаты

Общие новости

Новые детали

Квасница и Федор все ближе к трансферам в Карпаты

Фото: ФК Рух

Новина українською

По сообщению Sport.ua, игроки "Руха" Илья Квасница и Олег Федор сейчас проходят плановое медобследование в мюнхенской клинике.

Источник информирует, что после возвращения из Германии, футболист также пройдут медосмотр в "Карпатах". Напомним, именно в этот клуб их "сватают" СМИ. После медосмотров львовяне решат, поедут ли Квасница и Федор на тренировочный сбор в Турцию.

Читайте такжеКозловский получит должность в Карпатах, а Рух не планирует вылетать из УПЛ - источник

Сейчас "Карпаты" занимают 6-е место в УПЛ, имея 24 очка. У "Руха" - 7-я позиция и 23 зачетных пункта. До опасной зоны - 7 очков.

По теме
yellow-arrow
К Полесью присоединился чилийский специалист
yellow-arrow
Украинский голкипер проходит просмотр в Вильярреале
yellow-arrow
"То носки бросит, то гетры". Бывший голкипер сборной Украины вспомнил поведение Гармаша
Рух (Львов) Карпаты (Львов) Илья Квасница Олег Федор
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости