Квасница и Федор все ближе к трансферам в Карпаты

По сообщению Sport.ua, игроки "Руха" Илья Квасница и Олег Федор сейчас проходят плановое медобследование в мюнхенской клинике.

Источник информирует, что после возвращения из Германии, футболист также пройдут медосмотр в "Карпатах". Напомним, именно в этот клуб их "сватают" СМИ. После медосмотров львовяне решат, поедут ли Квасница и Федор на тренировочный сбор в Турцию.

Сейчас "Карпаты" занимают 6-е место в УПЛ, имея 24 очка. У "Руха" - 7-я позиция и 23 зачетных пункта. До опасной зоны - 7 очков.