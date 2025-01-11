Квасница и Федор все ближе к трансферам в Карпаты
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Фото: ФК Рух
По сообщению Sport.ua, игроки "Руха" Илья Квасница и Олег Федор сейчас проходят плановое медобследование в мюнхенской клинике.
Источник информирует, что после возвращения из Германии, футболист также пройдут медосмотр в "Карпатах". Напомним, именно в этот клуб их "сватают" СМИ. После медосмотров львовяне решат, поедут ли Квасница и Федор на тренировочный сбор в Турцию.
Сейчас "Карпаты" занимают 6-е место в УПЛ, имея 24 очка. У "Руха" - 7-я позиция и 23 зачетных пункта. До опасной зоны - 7 очков.
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Источник:sport.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
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