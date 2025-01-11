Украинский голкипер проходит просмотр в Вильярреале
Ранее был в академиях украинских грандов
Фото з відкритих джерел
19-летний украинский вратарь Ярослав Троицкий прибыл на просмотр в испанский "Вильярреал" U19. Об этом информирует Legioners.ua.
Сейчас Ярослав является голкипером польской команды "Катовице" U19. В Польшу он переехал после начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Троицкий - воспитанник академий луганской "Зари", донецкого "Шахтера", киевского "Динамо" и харьковского "Металлиста".
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Источник:Legioners.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
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