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Украинский голкипер проходит просмотр в Вильярреале

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Ранее был в академиях украинских грандов

Украинский голкипер проходит просмотр в Вильярреале

Фото з відкритих джерел

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19-летний украинский вратарь Ярослав Троицкий прибыл на просмотр в испанский "Вильярреал" U19. Об этом информирует Legioners.ua.

Сейчас Ярослав является голкипером польской команды "Катовице" U19. В Польшу он переехал после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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Троицкий - воспитанник академий луганской "Зари", донецкого "Шахтера", киевского "Динамо" и харьковского "Металлиста".

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Источник:
Legioners.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
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