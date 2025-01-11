К Полесью присоединился чилийский специалист

Житомирское "Полесье" сообщило, что в тренерский штаб Имада Ашура вошел чилийский тренер Франциско Серрано. Новый ассистент будет отвечать за игру в обороне, стандарты и корректировать работу аналитиков.

"Франсиско Серано - новый ассистент, который присоединился к нам. У нас был предыдущий опыт работы еще в академии Aspire, и с тех времен я его знаю. Так же он пересекался позже и с нашим текущим тренером по физподготовке. У нас есть прошлое, и что самое главное - те же взгляды на процесс, который мы хотим построить. Не только с точки зрения моментов тактических или идейных, но и с точки зрения именно концептуально, как мы видим все, что должно происходить на поле и за его пределами, что тоже очень важно. И отвечать он будет за достаточно много вещей - у него есть и аналитический бэкграунд. Он будет корректировать направление работы наших аналитиков, отвечать за оборону и за стандарты. Это его основные моменты, но не ограничиваются ими сто процентов, потому что все же игра комплексная и как-то ее делить исключительно на какие-то отдельные части - это несправедливо по отношению к игре в первую очередь", - прокомментировал это назначение Имад Ашур.

Кроме Имада Ашура, специалист пересекался с менеджером по физической подготовке Кристианом Мачином. Последним местом работы чилийца был словацкий "Дак 1904".