Полузащитник Руха: Перед началом сборов у нас было общение с руководством клуба и тренерским штабом

Полузащитник "Руха" Денис Пидгурский рассказал, как прошел отпуск и какие планы у команды на тренировочный сбор. Несмотря на новости, связанные с "Рухом" и "Карпатами", "желто-черные" - в хорошем настроении.

"Во время отпуска удалось поехать домой: я провел время с семьей в родном селе. Первую неделю все игроки отдыхали, а затем тренерский штаб прислал нам перечень индивидуальных задач, которые должен был выполнить каждый из нас. Тогда началась подготовка к сборам, ведь все футболисты знают, как трудно включаться в эту работу и мы должны быть готовы к этому.

Важно набрать качественные физические кондиции, поэтому на сборах игроки много работают над физической формой. Этому мы уделим много внимания на первом этапе наших сборов, который пройдет на клубной базе. Тогда как в Словении мы будем играть спарринги и тренеры будут ставить перед нами конкретные задачи в каждом матче. Команде необходимо будет придерживаться своих игровых принципов и каждый игрок постарается это делать.

У команды отличное настроение, ведь мы давно не виделись, поэтому все были рады снова увидеть друг друга. Перед началом сборов у нас было общение с руководством клуба и тренерским штабом. Мы определили основные цели и задачи на вторую часть сезона и постараемся их выполнить", - сказал Пидгурский.