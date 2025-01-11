Украинский футболист признался, что должен был переходить в Брентфорд, но английские законы не позволили этого сделать
Познакомился с Ярмолюком
Фото: СК Дніпро-1
Украинский полузащитник "Металлиста 1925" Рамик Гаджиев рассказал, почему в свое время не удалось перейти в английский "Брентфорд".
"Просмотр в "Брентфорде" прошел хорошо. Я себя хорошо проявлял и за 2 недели успел показать свои хорошие качества, что меня хотели оставлять, но не смогли заявить из-за своих законов Англии. Да, с Егором (прим. - Ярмолюком) я там познакомился. Он мне с первого дня помогал адаптироваться. Я ему благодарен, без него было бы намного тяжелее. А выделить могу то, что в Англии тренировки интенсивные и скоростные. Приходится быстрее думать с мячом", - сказал Гаджиев.
Напомним, Гаджиев был представителем молодежной сборной Украины на Евро U19 в 2024-м году, где сине-желтые добрались до полуфинала.
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