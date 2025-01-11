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Не поехал ночью в баню. Украинский голкипер рассказал, как Григорчука уволили из Металлурга

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Вот такие были президенты клубов

Не поехал ночью в баню. Украинский голкипер рассказал, как Григорчука уволили из Металлурга

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Украинский голкипер Дмитрий Безотосный поделился историей со времен выступлений за запорожский "Металлург". Футболист рассказал, как увольняли с должности главного тренера Романа Григорчука.

"Кажется, в сезоне 2009/2010 мы дома обыграли донецкий "Металлург" - 2:1. Хороший соперник, эйфория в раздевалке была сумасшедшей. А президент Дворецкий заходит в раздевалку, и начинает говорить: "Худшая игра", такие фразы полетели, "нашвырял“ на нас. А когда Григорчук пришел в Запорожье, было условие - президент не лезет в тренировки, в процесс. И он президента отгородил. Команде это понравилось.

Еще один пример. Президент парился в бане на базе примерно в час-два ночи и хотел к себе вызвать Григорчука на разговор. Роман Иосифович сказал, что он сейчас с семьей и поговорить готов завтра. Положил трубку и пошел спать. Не сошлись во мнениях. На следующий день Григорчук собрал свои вещи с базы и уехал.

Однако фанаты дожали президента, потому что без него пошли совсем другие результаты. Были баннеры с Григорчуком на стадионе. В итоге Романа Иосифовича вернули через месяц.

Затем у клуба сменился владелец. Ждали, что придет более футбольный человек. Но при новых владельцах все стало хуже", - сказал Безотосный.

Напомним, сейчас 59-летний Роман Григорчук возглавляет "ЛНЗ". Он присоединился к черкасцам в конце прошлого года.

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Роман Григорчук Дмитрий Безотосный Металлург (Запорожье)
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Источник:
ukrfootball.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
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