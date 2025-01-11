"Был поражен всем увиденным". Израильский новичок Полесья рассказал о первых днях в клубе

Новичок "Полесья", израильтянин Томер Йосефи, рассказал о себе и поделился впечатлениями от первоначального пребывания в Украине.

- Опиши себя одним словом, а возможно и не одним, как футболиста.

- Я влюблен в футбол с детства. Я начал играть со старшим братом, когда мне было 5 лет. И с тех пор в моей жизни всегда есть футбол. Тем не менее, я все время учусь и совершенствуюсь.

- Что украинские болельщики еще должны знать о тебе?

- Наверное то, что я командный игрок. Что я люблю готовить для своих друзей, что я забиваю голы, и желаю нашей команде и нашим болельщикам много-много успехов вместе.

- По состоянию на сейчас, чем ты гордишься, что ты достиг в футболе. Есть ли что-то такое?

- Тем, что стал двукратным обладателем Кубка Израиля. Тем, что получил вызов в национальную сборную. По состоянию на сейчас - это конечно, все хорошо, но я хочу большего. И буду продолжать прогрессировать как можно быстрее.

- Ты всю свою футбольную карьеру провел у себя на родине и по сути, "Полесье" это твой первый зарубежный шаг и почему ты на него решился?

- Прежде чем согласиться на этот трансфер, я много прочитал о "Полесье". И знаете что? Меня поразило то, как клуб быстро развивается. Я общался с людьми, которые мне очень рекомендовали и страну, и клуб. У меня несколько знакомых играли здесь - и от них я получил только положительные отзывы. Я покинул Израиль, потому что хотел расти профессионально, реализовать свой потенциал. Надеюсь, что это произойдет именно здесь. Плюс я был поражен всем увиденным, особенно когда приехал на тренировочную базу. Я увидел прежде всего профессионализм во всем и понял, что здесь смогу двигаться вперед.

- Были ли у тебя какие-то сомнения относительно перехода этого?

- Никаких. Как только я увидел тренировочную базу, город, людей - я понял, что сделал правильный выбор - хочу играть в "Полесье". Тренировочный комплекс вообще невероятный. Я думаю, что даже не все топ-команды имеют нечто подобное. Со всеми этими условиями, профессионализмом всех работников клуба, футболистам можно прогрессировать до самых высоких уровней.

- Обычно иностранцы не очень сейчас хотят ехать в Украину и это сейчас понятно почему, но наверное, перед тобой не стоял такой вопрос, поскольку ты израильтянин и Израиль, к сожалению, так же, как и Украина знает, что такое война.

- Это действительно так. Потому что я тоже приехал из страны, которая знает, что такое война. Но вместе с тем, я расспросил своих знакомых, которые играли здесь обо всем, что меня интересовало. На подписание контракта в Украину я приехал со своей девушкой. Мы хотели убедиться, что будем в безопасном месте. К тому же, я очень хочу сконцентрироваться только на футболе и, как я уже сказал, хочу отдавать все силы за команду.

- Ну и хочется услышать твои впечатления от пребывания в "Полесье", хоть ты здесь недолго, но считанные дни, но тем не менее, какие твои впечатления?

- Прежде всего хочу сказать, что команда приняла меня очень и очень хорошо. Еще до того, как я сюда приехал, меня спрашивали, как я себя чувствую и если мне что-то нужно - каждый в этом готов мне помочь. И это также было невероятно приятно. Опять же повторюсь - здесь профессионализм на самом высоком уровне. Витамины до и после тренировки, приложение, которым пользуется команда для организации рабочего процесса - это все топ.

- Признайся честно, до перехода в "Полесье", что ты знал об Украине? И что знаешь теперь?

- Наверное, как и все - ведь я смотрю новости и знаю, что происходит в мире. Я знал, что в стране идет война, но кроме этого - я был больше сосредоточен на команде и футболе и хотел знать больше именно о "Полесье". Надеюсь, что после возобновления сезона, мы будем только радовать наших болельщиков.