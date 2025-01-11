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Черноморец определился с частью спарринг-партнеров на тренировочном сборе

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Скоро в Турцию

Черноморец определился с частью спарринг-партнеров на тренировочном сборе

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

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Одесский "Черноморец" зимние тренировочно-подготовительные сборы к продолжению сезона проведет в Турции. Стала известна часть спарринг-партнеров команды.

По информации Sport.ua, 22-го января "моряки" сыграют с косовским "Дункалини". 26-го января должен состояться матч с еще одной командой из Косово - "Дритой". 4-го февраля одесситы встретятся с болгарской "Фратрией". Также запланированы контрольные матчи с представителем Румынии и молдавским "Бельцы".

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Напомним, "Черноморец" завершил первую часть сезона в УПЛ на предпоследнем, 15-м месте. Кубок Украины одесситы завершили еще на этапе 1/16 финала.

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Черноморец (Одесса)
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
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