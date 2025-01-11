Черноморец определился с частью спарринг-партнеров на тренировочном сборе
Скоро в Турцию
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
Одесский "Черноморец" зимние тренировочно-подготовительные сборы к продолжению сезона проведет в Турции. Стала известна часть спарринг-партнеров команды.
По информации Sport.ua, 22-го января "моряки" сыграют с косовским "Дункалини". 26-го января должен состояться матч с еще одной командой из Косово - "Дритой". 4-го февраля одесситы встретятся с болгарской "Фратрией". Также запланированы контрольные матчи с представителем Румынии и молдавским "Бельцы".
Напомним, "Черноморец" завершил первую часть сезона в УПЛ на предпоследнем, 15-м месте. Кубок Украины одесситы завершили еще на этапе 1/16 финала.
Популярное сейчас
- Суд обязал вернуть Шуфричу его депутатские полномочия
- Зеленский: Наши воины взяли в плен военных из Северной Кореи – ФОТО
- С возвращением! Эвертон Виталия Миколенко получил нового тренера
- Шмыгаль: Остановка транзита нефти через Украину будет нарушением договора и соглашения об ассоциации с ЕС
- Рафаэлла Сантос, сестра Неймара, снова в отношениях с Габиголом: роман возродился
- Праздничное настроение: как украинские звезды футбола встречали Новый год 2025