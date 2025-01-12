Первый трофей Трубина в Бенфике, победа Забарного и вылет Ярмолюка, новый тренер Миколенко. Главные новости за 11 января

Начинаем наш традиционный дайджест с новостей "Туманного Альбиона", где в этот уикенд проходят очередные поединки стадии 1/32 Кубка Англии. В частности, лондонский "Челси" на своем поле сокрушил скромный "Моркам" - "пенсионеры" поразили ворота соперника сразу 5 раз. В свою очередь, "Борнмут" Ильи Забарного также оформил разгромную победу, в домашних стенах обыграв "Вест Бромвич" со счетом 5:1. Впрочем, команда другого украинца - "Брентфорд" Егора Ярмолюка сенсационно уступил для тотального аутсайдера Чемпионшипа.

Свой кубковый поединок успешно также провели подопечные Пепа Гвардиолы. В 3-м раунде национального Кбука "горожане" на "Этихаде" резервным составом в сухую сокрушили "Солфорд Сити" из 4-го дивизиона. Хет-триком в составе "Ман Сити" отметился 22-летний хавбек Джеймс Макети.

В Ливерпуле же состоялось большое возвращение - тамошние "ириски" получили нового главного тренера. Шотландский специалист Дэвид Мойес во второй раз возглавил "Эвертон". С 61-летним специалистом связывают один из самых успешных периодов в новейшей истории клуба. Мойес работал в "Эвертоне" в период с 2002-го по 2013-й годы. Шотландский тренер вышел с клубом в Финал Кубка Англии 2009 года, в котором уступил "Челси".

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Субботний игровой день ознаменовался успехом для нашего португальского легионера. В частности, в 18-м розыгрыше Кубка португальской лиги в рамках лиссабонского дерби "Бенфика" переиграла "Спортинг". В первом тайме команды обменялись голами, впрочем выявить сильнейшего в основное время не сумели и дошли до серии пенальти. Анатолию Трубину удалось парировать седьмой удар "зелено-белых". Аналитические порталы SofaScore и FlashScore оценили выступление 23-летнего уроженца Донецка на 7,4 и 6,8 баллов, соответственно.

Переносимся в солнечную Испанию. Свой поединок в рамках 19-го тура Ла Лиги провела "Жирона" Виктора Цыганкова. Впрочем, украинский вингер с обновленной прической появился на поле только во втором тайме. В итоге, команда под руководством Мичела потерпела минимальное гостевое поражение от "Алавеса", пропустив единственный и решающий в матче мяч в компенсированное время.

Теперь к новостям немецкой Бундеслиги. В 16-м туре чемпионата Германии подопечные Венсана Компани встречались с "Боруссией" Менхенгладбах. Судьбу встречи решил точный удар Харри Кейна с 11-метровой отметки. Мюнхенская "Бавария" продолжает лидировать в турнирной таблице национального первенства, опережая второй "Байер" на 4 зачетных балла.

Милан и Ювентус расписали ничьи

И на конец к Апеннинскому полуострову. В рамках 20-го тура итальянской Серии А дожать своих соперников не сумели "Милан" и туринский "Ювентус". В частности, подопечные Сержиу Консейсау на "Сан-Сиро" разошлись миром с "Кальяри", а футболисты Тиаго Мотты на выезде расписали ничейный результат с "Торино". Сейчас "россонери" идут 8-ми в турнирной таблице чемпионата, а "зебры" - расположились на 5-й позиции.