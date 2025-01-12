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Микитин: Больше склоняюсь к тому, что произошла ликвидация Руха

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У экс-тренера запорожского Металлурга свое мнение на эту ситуацию

Микитин: Больше склоняюсь к тому, что произошла ликвидация Руха

zarya-lugansk.com

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Бывший защитник львовских "Карпат" Владимир Микитин, представлявший команду в 1996-1998, прокомментировал совместное заявление "зелено-белых" и "Руха".

Больше склоняюсь к тому, что действительно произошла ликвидация "Руха", а не слияние с "Карпатами". Мне очень жаль "Рух". У команды хороший тренер, хорошие исполнители, клуб поразил стремительным развитием. И вдруг такая новость. Для нашего футбола было бы полезнее, если бы "Карпаты" и "Рух" дальше развивались отдельно", — сказал экс-тренер "Зари" U-21.

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Владимир Богданович основную часть игровой карьеры защищал цвета луганского клуба и СКА (Одесса).

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Источник:
Експрес
Опубликовал: Александр Симченко
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