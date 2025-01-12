Экс-голкипер львов: Надеюсь, что Карпаты станут третьей силой. Усиление должно помочь пробиться в Лигу конференций

Габор Вайда, который в начале 1970-х защищал ворота "Карпат", положительно оценивает сотрудничество львов с "Рухом".

“Решение логично и закономерно. Это позволит команде добыть в борьбе путевку в еврокубки. Более того, надеюсь, что после этого "Карпаты" станут третьей силой в украинском футболе и составят конкуренцию "Шахтеру" и "Динамо".

“Усиление должно помочь пробиться в Лигу конференций УЕФА. По крайней мере, за это львовяне поборются. Но если и не получат пропуск в еврокубки этой весной, то уверен, что сделают это в последующие годы”, – отметил бывший футболист.

Габор Вайда выступал в составе "зелено-белых" с 1970 по 1973 год и сыграл около 92 матчей.