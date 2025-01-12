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Генштаб подытожил потери армии РФ за минувшие сутки. Сколько россиян уничтожили Силы обороны?

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Генштаб подытожил потери армии РФ за минувшие сутки. Сколько россиян уничтожили Силы обороны?

Генштаб ЗСУ у Фейсбук

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Силы обороны ликвидировали и ранили 1750 окупантов. Кроме этого были уничтожены 174 единицы техники.

В целом потери армии РФ с 24 февраля 2022 г. выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 808250 (+1750) человек,
  • танков ‒ 9756 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 20289 (+18) ед,
  • артиллерийских систем – 21839 (+22) ед,
  • РСЗО – 1260 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 1042 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 331 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 22021 (+63),
  • крылатых ракет ‒ 3018 (+1),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 33598 (+64) ед,
  • специальной техники – 3694 (+2).
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Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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