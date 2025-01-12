Генштаб подытожил потери армии РФ за минувшие сутки. Сколько россиян уничтожили Силы обороны?
Весомые цифры
Генштаб ЗСУ у Фейсбук
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.
Силы обороны ликвидировали и ранили 1750 окупантов. Кроме этого были уничтожены 174 единицы техники.
В целом потери армии РФ с 24 февраля 2022 г. выглядят следующим образом:
- личного состава – около 808250 (+1750) человек,
- танков ‒ 9756 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 20289 (+18) ед,
- артиллерийских систем – 21839 (+22) ед,
- РСЗО – 1260 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 1042 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 22021 (+63),
- крылатых ракет ‒ 3018 (+1),
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 33598 (+64) ед,
- специальной техники – 3694 (+2).
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Трубин парирует решающий пенальти и выигрывает первый трофей с Бенфикой. Оценки украинца за матч
- Яремчук помог Олимпиакосу победить Арис
- Не поехал ночью в баню. Украинский голкипер рассказал, как Григорчука уволили из Металлурга
- Первый финал Флика, зеленый свет по Ольмо и сенсации в английском кубке. Главные новости за 8 января
- Звёздная футболистка Ювентуса на грани разрыва: парень готовится к возможному трансферу
- Экс-защитник Динамо поразил жену автомобилем стоимостью в десятки миллионов. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000