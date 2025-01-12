Генштаб подытожил потери армии РФ за минувшие сутки. Сколько россиян уничтожили Силы обороны?

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Силы обороны ликвидировали и ранили 1750 окупантов. Кроме этого были уничтожены 174 единицы техники.

В целом потери армии РФ с 24 февраля 2022 г. выглядят следующим образом: