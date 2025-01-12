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Артему Милевскому сегодня исполнилось 40 лет

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Бывшая звезда украинского футбола

Артему Милевскому сегодня исполнилось 40 лет

фото из свободных источников

UA-Футбол
Новина українською

Экс-игрок "Динамо", сборной Украины и ряда других клубов Артем Милевский сегодня празднует День рождения. Ему исполнилось 40 лет.

В 17-летнем возрасте (лето 2002) Милевский присоединился к академии "Динамо", и уже в августе 2002 года он дебютировал за первую команду киевлян в рамках Кубка Украины. В том же сезоне сыграл первые матчи в УПЛ.

Всего на его счету 87 голов и 74 ассиста в 276 поединках за бело-синих. В общей сложности в чемпионате Украины он провел 186 поединков (57+53) с учетом опыта и в другой команде.

В футболке сборной Украины Милевский выходил на поле 50 раз. За этот отрезок матчей он отличился восемью голами и четырьмя ассистами. Участвовал на Чемпионате мира-2006 и Евро-2012.

Кроме "Динамо" Милевский выступал в "Газиантепспоре" (Турция), "Хайдуке" (Хорватия), "Сплите" (Хорватия), "Конкордии" (Румыния), "Тосно" (Россия), "Динамо" (Брест, Беларусь), Кишварда (Венгрия), а карьеру завершил в “Минае”

В активе Артема 16 трофеев. Их он завоевал в чемпионатах Украины и Беларуси. Также дважды признавался игроком года в Украине и один раз становился лучшим бомбардиром УПЛ.

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Артем Милевский Украина Динамо (Киев)
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Комментарии
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
12.01.2025 в 09:29
Вітаю редакцію уа(ру)-футбол з днюхою їхнього кумира і скрєпу правільного раждіства - з днюхою ! Дожив !
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Комментарии 1
avatar
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
12.01.2025 в 09:29
Вітаю редакцію уа(ру)-футбол з днюхою їхнього кумира і скрєпу правільного раждіства - з днюхою ! Дожив !
Ответить
0
1

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