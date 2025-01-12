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Артему Милевскому - 40 лет: что вы знаете об экс-форварде Динамо и сборной Украины? Квиз от UA-Футбол

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Артему Милевскому - 40 лет: что вы знаете об экс-форварде Динамо и сборной Украины? Квиз от UA-Футбол

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

12 января Артем Милевский празднует юбилей. Бывшему бывшему форварду киевского "Динамо" и сборной Украины исполняется 40 лет.

По этому поводу мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните его карьеру, пройдя наш квиз.

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Артем Милевский сборная Украины Динамо (Киев) квиз от UA-Футбол
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