Прошелся по имениннику. Мирон Маркевич вспомнил, как работал с Милевским

Сегодня Артем Милевский празднует День рождения, ему исполнилось 40 лет. Мирон Маркевич, который тренировал Милевского в сборной Украины, поделился комментариями относительно бывшего игрока киевского "Динамо".

Мирон Богданович, чем вам запомнился период работы с Милевским в сборной?

У меня о Милевском остались хорошие воспоминания, ничего плохого о нем не могу сказать, только - хорошее. Он был одним из лидеров команды и вел себя очень позитивно.

Артем был футболистом высокого уровня, хотя конкуренция в сборной тогда была высокая: Шевченко, Воронин, Селезнев, Девич, Зозуля. В нападении было, кому играть. Серьезная команда!

В товарищеских матчах вы часто в основе выпускали Милевского и Шевченко в нападении.

Я тогда всем давал играть, включая молодого Зозулю, Ярмоленко, Федецкого. Это я их и пригласил в сборную, они тогда только начинали.

С кем Милевский дружил в сборной, кроме Алиева?

Он очень позитивный парень. У него такой характер, что он со всеми найдет общий язык. Атмосфера в национальной команде тогда была почти идеальная.

Можете вспомнить какой-то индивидуальный разговор с Милевским, какие вы ему ставили требования на поле?

Конкретного разговора уже не вспомню, но могу сказать, что Артем полностью отдавался на поле. Это для меня основной показатель футболиста, тогда на какие-то ошибки можно не обращать внимание. У меня не было в матчах вопросов к Милевскому. В быту с ним проблем также не было.

Какие сильные и слабые стороны были у Милевского, как у футболиста?

Его козыри - это работа корпусом, техника и умение забивать. Артему не хватало скорости, но он компенсировал это другими качествами. Я считаю, что Милевский оставил серьезный след в украинском футболе.

Милевский мне рассказывал, что очень хотел перейти в "Фиорентину" и даже предложение от «фиалок» поступало, но его не отпустили. Как думаете, Артем мог добиться успеха в Серии А?

Очень жаль, что он туда не перешел. В то время итальянский футбол был на очень высоком уровне. Думаю, он смог бы добиться успеха в Серии А, уровень у Артема был высокий. До него наши футболисты хорошо выступали в Италии, поэтому и у него могло все получиться.

Кем вы видите Милевского в будущем, возможно, тренером или функционером?

Думаю, скаут из него получится очень хороший. Он хорошо понимает футбол. Мог бы он найти нападающего для Динамо? Думаю, что да.