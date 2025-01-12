Россияне атаковали ночью 94 ударными БпЛА. Благодаря украинской ПВО ни один не достиг цели
Падение обломков повлекло за собой разрушения в трех областях
Фото: GeneralStaff.ua
В ночь с 11 на 12 января (с 18:00) армия РФ использовала для воздушной атаки на Украину 94 ударных беспилотника и дроны-имитаторы разных типов. Оккупанты запускали их по направлениям Миллерово, Орел, Брянск и Курск.
“Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 60-ти ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Запорожской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой и Донецкой областях.
34 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий)”, – говорится в отчете ПВО ВСУ.
В результате падения сбитых беспилотников повреждения получили несколько домов в Харьковской, Сумской и Полтавской областях. Однако обошлось без жертв и пострадавших.
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