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Не забывает киевлян. Луческу посетил бывший клуб на собрании в Турции

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Посетит ли румынский специалист матч Динамо против ФКСБ?

Не забывает киевлян. Луческу посетил бывший клуб на собрании в Турции

fcdynamo.com

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Бывший тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу посетил бывшую команду, у которой сейчас проходят сборы в Турции.

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Мирча Луческу пообщался с игроками и тренерским штабом. Ранее сообщалось, что Луческу сказал Шовковскому во время встречи.

Напомним, сегодня "Динамо" сыграет против "ФКСБ", матч начнется в 15:00. Сайт UA-Футбола проведет текстовую трансляцию игры.

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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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