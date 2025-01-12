Не забывает киевлян. Луческу посетил бывший клуб на собрании в Турции
Посетит ли румынский специалист матч Динамо против ФКСБ?
fcdynamo.com
Бывший тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу посетил бывшую команду, у которой сейчас проходят сборы в Турции.
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Мирча Луческу пообщался с игроками и тренерским штабом. Ранее сообщалось, что Луческу сказал Шовковскому во время встречи.
Напомним, сегодня "Динамо" сыграет против "ФКСБ", матч начнется в 15:00. Сайт UA-Футбола проведет текстовую трансляцию игры.
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Источник:UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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