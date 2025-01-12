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"Он никогда не был гнилым". Кучер вспомнил, как играл против Милевского

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"Он никогда не был гнилым". Кучер вспомнил, как играл против Милевского

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Бывший защитник "Шахтера" Александр Кучер вспомнил, как он играл против Артема Милевского. Сегодня легенда "Динамо" празднует 40-летие.

- Александр, Милевский вас называет самым сильным защитником, против которого он играл. Как вам удавалось выключать его из игры?

- Мне это далеко не всегда удавалось. Артем очень техничный нападающий с хорошими данными, хорошо работает с мячом, головой. Самая сильная его сторона - это работа корпусом. Также он очень хорош в подыгрышах и завершении. Могу с уверенностью сказать, что Артем один из лучших нападающих в Украине, против которых мне приходилось играть - в топ-3 он точно входит. С его антропометрическими данными и работой с мячом Артем мне напоминает Ибрагимовича.

- Луческу давал особые наставления, как играть против Милевского?

- Персонально против Артема мы не играли, но особое внимание ему уделяли. Мистер говорил, что он очень хорошо прикрывает мяч корпусом, поэтому не надо к нему прижиматься. Он может обыграть один в один, отдать, убрать на замахе.

- Милевский же и спровоцировать на пенальти мог в штрафной.

- Конечно. Артистичность у него была на высшем уровне. Но он никогда не был гнилым футболистом, просто мог создать момент из ничего и заработать пенальти.

- В первом матче полуфинала Кубка УЕФА "Динамо" - "Шахтер" (1:1) вы грубо сыграли против Милевского. Сразу после матча он сказал, что вы специально нанесли ему травму.

- Это он сказал на эмоциях. Я точно не специально так сыграл, это был игровой момент, я нарушил правила, за что получил желтую карточку и пропустил ответный матч.

- В сборной вы с ним играли вместе. Как тогда Артем вел себя в национальной команде?

- Он компанейский парень, очень добрый, открытый и веселый, всегда может пошутить. С кем больше всего общался? Конечно, с Алиевым, это же два кента.

- Кем вы видите Милевского в будущем, на какой должности?

- Это ему выбирать, к чему у него душа лежит. Пока у него неплохо получается в медиафутболе, он привлекает к себе внимание. Артем был популярным игроком, и даже сейчас к нему приковано большое внимание. Я думаю, все у него получится, главное, чтобы он не останавливался и достигал тех целей, которые он себе поставил.

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Артем Милевский Александр Кучер
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Источник:
ukrfootball.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
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