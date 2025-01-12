КМ. Динамо - ФКСБ 2:1. Киевляне наконец-то победили иностранную команду

Киевское "Динамо" провело второй спарринг на зимних тренировочных сборах. Напомним, что несколько дней назад киевляне уступили немецкому "Магдебургу" (1:3).

Сегодня, против "ФКСБ", украинцы сыграли составом, максимально приближенным к основному. Первый тайм прошел при игровом преимуществе киевлян, что вылилось в 2 гола. После перерыва румыны выровняли положение, но смогли лишь на 1 забитый мяч. Поэтому, победа "Динамо" со счетом 2:1.

Интересно, что "Динамо" одолело иностранную команду впервые за последние 10 матчей (с неукраинскими клубами). Последний раз положительный результат киевляне добывали в августе прошлого года, когда был обыгран "Рейнджерс" (2:0) в рамках Квалификации ЛЧ.

Контрольный матч

12.01.2025. Турция

"Динамо" - "ФКСБ“ 2:1

"Динамо": 1. Бущан (35. Нещерет, 46) - 24. Тымчик (20. Караваев, 64), 40. Биловар (3. Дячук, 46), 32. Михавко (19. Слюбик, 64), 2. Вивчаренко (44. Дубинчак, 64) - 91. Михайленко (15. Рубчинский, 64), 22. Кабаев (45. Брагару, 64), 9. Волошин (34. Герич, 64), 10. Шапаренко (76. Пихаленок, 64), 29. Буяльский (33. Саленко, 64) - 11. Ванат (39. Герреро, 64) - 11.

"ФКСБ" (стартовый состав): 38. Зима - 12. Кики, 17. М.Попеску, 28. Пантя, 30. Нгезана - 10. О.Попеску, 18. Еджума, 25. Белуце, 42. Алассан - 15. Штефанеску, 11. Микулеску.

Голы: Буяльский (20, 27) - Микулеску (73).

