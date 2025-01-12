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КМ. Динамо - ФКСБ 2:1. Киевляне наконец-то победили иностранную команду

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КМ. Динамо - ФКСБ 2:1. Киевляне наконец-то победили иностранную команду

Фото: Динамо

Новина українською

Киевское "Динамо" провело второй спарринг на зимних тренировочных сборах. Напомним, что несколько дней назад киевляне уступили немецкому "Магдебургу" (1:3).

Сегодня, против "ФКСБ", украинцы сыграли составом, максимально приближенным к основному. Первый тайм прошел при игровом преимуществе киевлян, что вылилось в 2 гола. После перерыва румыны выровняли положение, но смогли лишь на 1 забитый мяч. Поэтому, победа "Динамо" со счетом 2:1.

Интересно, что "Динамо" одолело иностранную команду впервые за последние 10 матчей (с неукраинскими клубами). Последний раз положительный результат киевляне добывали в августе прошлого года, когда был обыгран "Рейнджерс" (2:0) в рамках Квалификации ЛЧ.

Контрольный матч

12.01.2025. Турция

"Динамо" - "ФКСБ“ 2:1

"Динамо": 1. Бущан (35. Нещерет, 46) - 24. Тымчик (20. Караваев, 64), 40. Биловар (3. Дячук, 46), 32. Михавко (19. Слюбик, 64), 2. Вивчаренко (44. Дубинчак, 64) - 91. Михайленко (15. Рубчинский, 64), 22. Кабаев (45. Брагару, 64), 9. Волошин (34. Герич, 64), 10. Шапаренко (76. Пихаленок, 64), 29. Буяльский (33. Саленко, 64) - 11. Ванат (39. Герреро, 64) - 11.

"ФКСБ" (стартовый состав): 38. Зима - 12. Кики, 17. М.Попеску, 28. Пантя, 30. Нгезана - 10. О.Попеску, 18. Еджума, 25. Белуце, 42. Алассан - 15. Штефанеску, 11. Микулеску.

Голы: Буяльский (20, 27) - Микулеску (73).

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
12.01.2025 в 19:43
Гра, таке, побігали.Такі голи, мабуть і РФШ не дозволить забивати, не то шо Галатасарай. Турбує відсутність Бражко, Попова, Ярмоленко вже 3ю гру
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Комментарии 7
жека-киев (биг виладж)
12.01.2025 в 19:43
Гра, таке, побігали.Такі голи, мабуть і РФШ не дозволить забивати, не то шо Галатасарай. Турбує відсутність Бражко, Попова, Ярмоленко вже 3ю гру
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
12.01.2025 в 18:25
Коли грав основний склад, тоді київці мали колосальну перевагу і перший тайм мав закінчитсья з результатом 4-0 або 5:0. У другому таймі динамівці фізично почали підсідати, що не дивно у час, коли вони знаходяться під тренувальними навантаженнями і на початку тренувальних зборів, тому перевага почала танути, хоча зберігалась, а ось коли на 60-й хвилині масово вийшли резервісти на заміну основному складу, то перевага почала все більше переходити на бік чемпіона Румунії. Я розумію, що перемога Динамо для автора огляду матча це неприємний факт на тлі його динамофобії, і він все зробив, щоб у своїм текстом її принизити і максимально применшити, але факт перемоги залишається фактом, і за гри основним складом різниця в класі команд була разючою, тож з оптимізмом і позитивними сподіваннями рушаймо далі!
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LEVgcUqs (Чернігів)
12.01.2025 в 18:58
Гра Динамо не дуже, по перше вийшли не всі резервісти а і частина основного складу. Але грають по тайму і ходять втомлені, наче не початок сезону ,а його кінець. В Європі ходивши робити нічого.
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shura73 (угледар)
12.01.2025 в 19:19
полечи свою е.....ю голову дырявый балбес
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Віктор Бокасса (Betwmount)
12.01.2025 в 18:09
Не іноземну команду, а переможця Кубка чемпіонів 1986. Фактично повторення Суперкубка 1987.
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
12.01.2025 в 18:55
ОГО !!!
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
12.01.2025 в 18:56
То то Стяуа так зашифроване ?
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