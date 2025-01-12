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Федецкий назвал игроков УПЛ, которые нужны Динамо

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Федецкий назвал игроков УПЛ, которые нужны Динамо

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Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий выделил игроков УПЛ, которые могли бы пригодиться "Динамо".

"Сыч и Крупский готовы играть за команду уровня "Динамо", уверен в этом. Для них это будет очень большой шаг вперед, который смотивирует их еще больше работать. Ментально тоже не должно быть проблем.

Например Алексей достойно играл за молодежку, уже вызывался и в национальную команду. Поэтому он не потеряется и в команде Александра Шовковского, конечно, если перейдет в нее. У Ильи опыт тоже есть, пусть и не такой значительный. А доросли или не доросли, то, знаете, только время покажет", - сказал Федецкий.

Напомним, по информации СМИ, Илья Крупский должен перейти из "Ворсклы" в "Металлист 1925". Игрок "Руха" Алексей Сыч недавно отказался ехать на просмотр в "Динамо", ведь считает, что достоин подписать контракт сразу.

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Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) Рух (Львов) Алексей Сыч Илья Крупский
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Источник:
ukrfootball.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
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