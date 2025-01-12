"Понимаю, что болельщики недовольны": Суркис оценил результаты Динамо

Президент "Динамо" Игорь Суркис, который сейчас находится вместе с командой на тренировочных сборах в Турции, поделился мыслями относительно подготовки ко второй части сезона.

- Попов сказал, что вы пошутили о чем-то, когда приехали. О чем именно?

- Я шучу с командой, когда нет официальных матчей. Ребята должны готовиться в хорошем настроении.

- Какие впечатления от присутствия с командой на сборах?

- Я начал ездить еще с Сабо лет 30 назад. Позже - с Лобановским, но мы не жили в таких комфортных условиях. Ребята были настроены, играли и доходили до полуфинала ЛЧ. Я думаю, что второй круг будет тяжелым для нас. Важно, не терять эмоции и демонстрировать на поле то, что может команда. Понимаю, что болельщики недовольны тем, как мы выступили на международной арене. В последних матчах надо проявить себя и показать, что "Динамо" еще живет.

Я ребятам сказал, что на турнирную таблицу не надо смотреть. Только на игру. Александр Владимирович тоже это сказал. Понимаю, что тяжело, но на международной арене мы должны показывать лучший результат.

- Сегодня на сборах присутствуют 5 игроков из команды U-19.

- Это будущее "Динамо". Сегодня они работают с командой, завтра будут другие ребята. У нас очень талантливая молодежь. Есть ребята 2008 года. Они могут влиться в первую команду, нужно время. Война закончится и все будет иначе. К нам будут ехать качественные футболисты. Нам надо сконцентрироваться на нашей школе и делать все, чтобы ребята заиграли. Мы готовим футболистов для всех сборных. Шовковский смотрит в будущее. Возможно, кто-то во втором круге заиграет за первую команду.

- Слюбык и Окон присоединились к просмотру на сборах. Что можете о них сказать?

- Ничего о них не буду говорить. Пусть о них говорит тренерский штаб.