Определился победитель первого в истории Зимнего Кубка
Турнир проходил два дня
Фото - УАФ
Определился победитель первого в истории Зимнего Кубка
В первом турнире по ампфутболу в Украине победила "Покрова АМП-2", которая одолела в финале "АМП ФК Киев" со счетом 1:0
В турнире принимали участие пять ампфутбольных команд: АМП ФК "Киев", МСК "Днепр", ФК "Покрова АМП", ФК "Покрова-2" и "Шахтер Стальные".
Турнир проходил на базе киевского "Динамо" в Конче-Заспе.
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По правилам ФИФА в ампфутбол играют без протезов, исключительно на костылях. Это позволяет выровнять шансы всех исполнителей на поле, ведь ампутации бывают разной степени. Один тайм длится не дольше 25 минут.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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