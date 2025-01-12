Олег Федорчук: Методы продвижения Крупского и Сыча, накручивание на них цен, схожи с теми, когда пиарили Супрягу

Украинский тренер Олег Федорчук высказался относительно игрока "Ворсклы" Ильи Крупского и игрока "Руха" Алексея Сыча, которых активно "сватают" в топ-клубы.

- Начнем наш разговор с обсуждения слабых и сильных сторон Крупского и Сыча. Чем могут похвастаться Илья и Алексей и над чем им следует еще поработать?

- Самая сильная сторона Крупского - это его возраст. Ему всего 20, почти юноша, а он уже почти сформированный, качественный защитник. Еще один козырь Ильи - то, что он одинаково хорошо играет обеими ногами. Универсал. Также он имеет качественный дриблинг. Чем-то Крупский похож на Караваева, даже несколько перспективнее.

Что касается минусов, то у Крупского есть недостатки в отборе, в единоборствах в целом, а также он не слишком высокий (180 см роста). А еще, вот я готовился к нашему разговору, анализировал матчи Ильи за "Ворсклу" в текущем сезоне и есть у него одна большая, самая большая проблема: он провалил все матчи против грандов, против лидеров УПЛ. Самые высокие оценки за игру у него против "Ингульца", "Черноморца" и остальных аутсайдеров. Игру против "Динамо" (1:3) в четвертом туре УПЛ он провалил.

Что касается Сыча, то его плюсами является немалый опыт, несмотря на возраст (23 года) он уже успел поиграть и за рубежом. Это - во-первых. Во-вторых, как по мне, он силен ментально и физически. И, если сравнивать с Крупским, то Сыч не проваливается в матче против сильных команд. Функционально тоже видно, что с парнем все в порядке. А еще он может играть не только справа, но и в центре. То есть для схемы в три центральных защитника Сыч отлично подойдет, а Шовковский как раз перестраивает "Динамо" на такую модель игры.

А единственный минус Сыча - он "одноногий". Плохо играет левой. Но это небольшая проблема. Например, Месси правая вообще нужна исключительно для сбалансированного хода, а в игре он ее почти не использует.

- А готовы ли Крупский и Сыч к выступлениям за клуб-гранд? Не перегорят, выдержат психологически? Не хотелось бы проводить параллели, но у нас уже был "новый Шевченко" Влад Супряга, за которого бело-синие в свое время заплатили 6,5 млн евро. И в кого он превратился нынче?

- Коротко отвечая на вопрос, то нет. Оба игрока еще не являются исполнителями калибра таких клубов, как "Динамо". Если гипотетически представить, что сегодня "Динамо" подписывает или Крупского, или Сыча, то я почему-то уверен, что они бы сидели глубоко в запасе.

Методы продвижения Крупского и Сыча, накручивание на них цен, схожи с теми, когда пиарили Супрягу. Почти идентичны. Когда Супряга переходил в "Динамо", я работал во Второй лиге и мы играли с "Днепром-1". Как сейчас помню, что на пресс-конференции у меня спросили о Супряге. Тогда я сказал, что лучше бы обратили внимание на нападающего из второй команды, а это был Довбик. Тогда все подумали, видимо, что я совсем не понимаю в футболе.

К Супряге я относился очень скептически. У него слабое игровое мышление. Вопиющая ошибка "Динамо". Не понимаю, как можно было купить Супрягу за такие деньги, фактически не следя за игроком. Вот "Милан" "вел" Шевченко два сезона и только потом купил в "Динамо".