Полесье отреагировало на комментарий Макуана и предупредило о последствиях
Житомирская команда отрицает слова нападающего
instagram.com/fcpolissya
Футбольный клуб "Полесье" официально опровергает информацию об эпизоде с игроком команды Бени Макуана, заявившим, что у него забрали паспорт. Клуб воспринимает комментарий игрока в публичной плоскости, как цель нанести репутационный ущерб, уклонение от выполнения действующего контракта и саботаж спортивной деятельности житомирского коллектива.
"Волки" утверждают, что ответственно выполняли и выполняют все взятые на себя обязательства на протяжении сотрудничества. Со стороны футболиста системно допускались нарушения пунктов контракта по дисциплине, профессиональному поведению и другим требованиям. Все из вышеизложенного документально зафиксировано, а комментарий Макуана в публичной плоскости воспринимается как продолжение этих действий.
В клубе добавляют, что действует соглашение с клубом, поэтому "Полесье" будет и дальше соблюдать все обязательства, а также призывает игрока к выполнению контракта. В случае нарушений, "стая" будет обращаться в компетентные учреждения, в том числе и в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.
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