Скоро в Турцию. Известны имена двух спарринг-партнеров Вереса на сборах
Ровенчане будут играть с поляками
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16-го января ривненский "Верес" отправится на тренировочный сбор в Турцию, где будет готовиться к старту второй части сезона. Там команда проведет около месяца.
Пресс-служба клуба пока не публиковала календарь контрольных матчей. Однако известно, что украинская команда сыграет против польских "Катовице" и "Гурника". Эти матчи должны состояться 21-го и 24-го января соответственно. Об этом на своих сайтах сообщали польские клубы.
9-го января "Верес" вышел из отпуска после трехнедельной паузы. Около недели команда будет тренироваться в Ровно.
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Источник:#FCVR57
Опубликовал: Виктор Иванчук
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