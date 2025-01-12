Скоро в Турцию. Известны имена двух спарринг-партнеров Вереса на сборах

16-го января ривненский "Верес" отправится на тренировочный сбор в Турцию, где будет готовиться к старту второй части сезона. Там команда проведет около месяца.

Пресс-служба клуба пока не публиковала календарь контрольных матчей. Однако известно, что украинская команда сыграет против польских "Катовице" и "Гурника". Эти матчи должны состояться 21-го и 24-го января соответственно. Об этом на своих сайтах сообщали польские клубы.

9-го января "Верес" вышел из отпуска после трехнедельной паузы. Около недели команда будет тренироваться в Ровно.