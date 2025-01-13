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Барселона разбила Реал в Суперкубке, Довбик забил за Рому, Арсенал проиграл Ман Юнайтед, победа Динамо. Главные новости за 12 января

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А также лидерство Наполи и жребий Кубка Англии

Барселона разбила Реал в Суперкубке, Довбик забил за Рому, Арсенал проиграл Ман Юнайтед, победа Динамо. Главные новости за 12 января

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 12 января

Барселона и Реал забили на двоих семь голов в зрелищном финале

Команда Ханси Флика второй раз в сезоне поиздевалась над "Реалом". В финале Суперкубка Испании Мадрид забил первым (Мбаппе), но потом один за другим в ворота Куртуа забили Ямаль, Левандовский, Рафинья (дважды) и Бальде. "Реал" ответил лишь мячом Родриго после удаления Щенсного. Победа "Барселоны" 5:2 – трофей Ханси Флику.

Довбик забил гол с пенальти на 90+8 минуте

Артем Довбик забил свой десятый гол за "Рому" в сезоне 2024/25. "Джаллоросси" были близки к поражению в матче Серии А с "Болоньей", однако заработали пенальти уже в дополнительное время. По указанию Раньери к точке подошел Артем Довбик, и украинец точно реализовал пенальти – 2:2.

Манчестер Юнайтед выбил Арсенал из Кубка Англии

В центральном матче третьего раунда Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" в зрелищной игре справился с "Арсеналом". Фернандеш забил первым, Габриэл сравнял счет, а затем Эдегор не реализовал пенальти. "Манчестер Юнайтед" играл в меньшинстве с 61-й минуты, но выдержал не только основное время, но и дополнительное. В серии пенальти "Ман Юнайтед" точно выполнил все удары, а у "Арсенала" промахнулся Хавертц.

Динамо одержало первую победу на сборе

Киевское "Динамо" впервые смогло победить в контрольном матче на сборе в Турции. Победу команде Александра Шовковского над румынской командой "ФКСБ" принес дубль Виталия Буяльского в первом тайме. Соперник ответил одним голом – 2:1.

Наполи укрепил лидерство в Серии А

Команда Антонио Конте уверенно справилась на своем поле с "Вероной" (2:0), и воспользовалась потерей очков "Аталанты" (ничья с "Удинезе"). Также в воскресенье победил "Интер" ("Венеция" 1:0), и именно "нерадзурри" поднялись на второе место.

Команды Миколенко и Забарного сыграют друг против друга в Кубке Англии

Состоялась жеребьевка четвертого раунда Кубка Англии. Между собой сыграют команды украинских легионеров "Борнмут" и "Эвертон", "Челси" получил в соперники "Брайтон", а центральной будет встреча "Астон Виллы" с "Тоттенхэмом".

Металлист 1925 может отдать Крупского в аренду пока будет играть в Первой лиге

Защитник "Ворсклы" Илья Крупский не будет играть в "Металлисте 1925" этой весной. По информации журналиста "ТаТоТаке" Михаила Спиваковского, есть план провести полгода в аренде в другом чемпионате.

Полесье подписало израильского хавбека Битона

25-летний атакующий полузащитник Офек Битон перешел в "Полесье" из клуба "Хапоэль" Иерусалим. В целом в чемпионате Израиля Битон сыграл 145 матчей, забил 18 голов и отдал 11 голевых передач. Также игрок вызывался в сборную Израиля, однако пока не дебютировал.

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