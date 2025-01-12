Усиление или пополнение? В Черноморец прибыли игроки из Первой и Второй лиг

Тренерский штаб "Черноморца" хочет найти замену футболистам, которые не оправдали ожиданий в осенней части сезона. По информации Sport.ua, в расположение одесской команды прибыли игроки из низших украинских лиг.

Речь о 20-летнем защитнике "Полесья-2" Сергее Корнийчуке и 21-летнем полузащитнике "Металлурга" Дмитрии Иродовском. К слову, житомиряне выступают во Второй лиге, а запорожцы - в Первой.

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Напомним, что "Черноморец" имеет трансферный бан, полученный из-за долгов перед бывшими футболистам.