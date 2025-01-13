Кабаев: Динамо должно выигрывать даже на сборах. Сейчас много беговой работы, специфические упражнения. Нужно перетерпеть

Хавбек "Динамо" Владислав Кабаев прокомментировал победу в спарринге над ФКСБ (2:1).

"Первая победа на сборах и в этом году. Очень приятно, что победили такого соперника, хорошо выступающего в Лиге Европы. "Динамо" должно выигрывать даже на сборах. Нет времени отдыхать, нужно также давать результат. Большое количество матчей? Это нормально для спортсмена, когда матч каждый день или через день.

Играем под нагрузками, это было видно по первому спаррингу, в котором не было результата. Мы были немного "в подвале". Нужно набирать физическую форму до официальных матчей. Сейчас много беговой работы, а футболисты не очень любят работать без мяча и делать специфические упражнения. Но без этого никуда. Нужно перетерпеть”.