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Кабаев: Динамо должно выигрывать даже на сборах. Сейчас много беговой работы, специфические упражнения. Нужно перетерпеть

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Футболист киевлян – о подготовке к возобновлению сезона

Кабаев: Динамо должно выигрывать даже на сборах. Сейчас много беговой работы, специфические упражнения. Нужно перетерпеть

fcdynamo.com

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Хавбек "Динамо" Владислав Кабаев прокомментировал победу в спарринге над ФКСБ (2:1).

"Первая победа на сборах и в этом году. Очень приятно, что победили такого соперника, хорошо выступающего в Лиге Европы. "Динамо" должно выигрывать даже на сборах. Нет времени отдыхать, нужно также давать результат. Большое количество матчей? Это нормально для спортсмена, когда матч каждый день или через день.

Играем под нагрузками, это было видно по первому спаррингу, в котором не было результата. Мы были немного "в подвале". Нужно набирать физическую форму до официальных матчей. Сейчас много беговой работы, а футболисты не очень любят работать без мяча и делать специфические упражнения. Но без этого никуда. Нужно перетерпеть”.

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“Никто не любит тяжело работать в первую неделю сборов. Но мы знаем, зачем это. У нас хорошие соперники. Иногда вижу в Instagram соперников других команд, и это середняки. А для нас всегда лучше играть с командами, которые хорошо играют у себя в чемпионате и Лиге Европы.

Играли ли мы основным составом? Трудно сказать. Всё очень быстро меняется. Не дай Бог, у кого будут травмы. Но у нас есть ребята, которые могут заменить кого угодно”, – отметил футболист.

Кабаев провел весь поединок против румынского клуба.

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Динамо (Киев) Владислав Кабаев
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Источник:
Динамо (YouTube)
Опубликовал: Александр Симченко
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