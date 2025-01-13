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Суркис: С 1975 года не пропустил ни одного матча Динамо

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Президент клуба прокомментировал старт сборов

Суркис: С 1975 года не пропустил ни одного матча Динамо

ФК "Динамо" / Автор невідомий

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Игорь Суркис высказался по поводу молодежи в структуре команды и вспомнил памятный поединок против румынского гранда.

“Ребята из U-19 работают с командой и завтра будут другие ребята, там очень талантливая молодежь. Тот же Редушко, Люсин, другие ребята, они могут влиться в первую команду, но нужно время. Я ничего не буду говорить о Слюбике и Оконе, о них пусть говорит тренерский штаб”.

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“Помню, как смотрел игру "Стяуа" и "Динамо" в 1986 году по черно-белому телевизору с родителями. Я с 1975 года не пропустил ни одного матча киевского "Динамо", – признался Суркис.

Напомним, что в феврале 1987-го бухарестский коллектив одолел подопечных Лобановского в поединке за Суперкубок УЕФА (1:0).

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Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
Динамо (YouTube)
Опубликовал: Александр Симченко
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