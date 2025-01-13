В сети показали, как сейчас выглядит первый стадион Шахтера

Центральный стадион "Шахтер" был открыт в 1936 году. "Горняки" играли на нем до 2004-го. На этой арене "оранжево-черные" провели свои первые сезоны в Лиге чемпионов и завоевали дебютное чемпионство Украины.

Объект инфраструктуры мог принять почти 32 тысячи болельщиков, поэтому был одним из самых больших в стране. Стадион 4 раза проходил реконструкцию, последний раз – в 2000 году.

В 2004-м "Шахтер" переехал на "Олимпийский", а на первой домашней арене играли "Шахтер-2", "Шахтер-3", молодежная и юношеская (U-19) команды донецкого клуба.