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В сети показали, как сейчас выглядит первый стадион Шахтера

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В сети показали, как сейчас выглядит первый стадион Шахтера

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центральный стадион "Шахтер" был открыт в 1936 году. "Горняки" играли на нем до 2004-го. На этой арене "оранжево-черные" провели свои первые сезоны в Лиге чемпионов и завоевали дебютное чемпионство Украины.

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Объект инфраструктуры мог принять почти 32 тысячи болельщиков, поэтому был одним из самых больших в стране. Стадион 4 раза проходил реконструкцию, последний раз – в 2000 году.

В 2004-м "Шахтер" переехал на "Олимпийский", а на первой домашней арене играли "Шахтер-2", "Шахтер-3", молодежная и юношеская (U-19) команды донецкого клуба.

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Донецк Шахтер (Донецк)
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Источник:
Пивна Кега Аррісабалага, Донецьк.Медіа
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Caballero (DC)
13.01.2025 в 08:02
Це зробив катала Ахметов, коли гудів в "гудок" в березні-травні 2014-го, замість запускати ескадрони смерті своїх бойовиків проти .к.а.ц.а.п.с.ь.к.о.г.о десанту, якими тримав в страху Донбас до 2014-го.
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Комментарии 1
Caballero (DC)
13.01.2025 в 08:02
Це зробив катала Ахметов, коли гудів в "гудок" в березні-травні 2014-го, замість запускати ескадрони смерті своїх бойовиків проти .к.а.ц.а.п.с.ь.к.о.г.о десанту, якими тримав в страху Донбас до 2014-го.
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