В сети показали, как сейчас выглядит первый стадион Шахтера
Печальные фотографии
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный стадион "Шахтер" был открыт в 1936 году. "Горняки" играли на нем до 2004-го. На этой арене "оранжево-черные" провели свои первые сезоны в Лиге чемпионов и завоевали дебютное чемпионство Украины.
Читайте также"Очень странная история с отравлением игроков Шахтера", - Гатауллин вспомнил, как в 1996 Нива прошла горняков в полуфинале Кубка
Объект инфраструктуры мог принять почти 32 тысячи болельщиков, поэтому был одним из самых больших в стране. Стадион 4 раза проходил реконструкцию, последний раз – в 2000 году.
В 2004-м "Шахтер" переехал на "Олимпийский", а на первой домашней арене играли "Шахтер-2", "Шахтер-3", молодежная и юношеская (U-19) команды донецкого клуба.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Пивна Кега Аррісабалага, Донецьк.Медіа
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Caballero (DC)
13.01.2025 в 08:02
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Серия А. Болонья - Рома 2:2. Пенальти Довбика спасает от поражения
- Реал – Барселона. АУДИО онлайн трансляция финала Суперкубка Испании
- Официально. ЛНЗ усилился бывшим игроком Шахтера
- Яремчук помог Олимпиакосу победить Арис
- Российская модель наказана за клевету на Тео Эрнандеса. ФОТО
- Юный талант Барселоны снова вместе с топовой испанской блогершей. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
Комментарии 1