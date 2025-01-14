Первая ничья Динамо на сборе, Полесья подписало 17-летнего бразильца. Главные новости за 13 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 13 января

В понедельник киевское "Динамо" на сборах в Турции сыграло свой третий контрольный матч. На этот раз соперником подопечных Шовковского был представитель польской Экстраклясы - "Видзев" из города Лодзь. Противостояние завершилось вничью – 1:1. Спас "Динамо" Владислав Ванат, на 88-й минуте реализовавший одиннадцатиметровый - 1:1.

Черкасский клуб на своем официальном сайте объявил о подписании полузащитника Богдана Кушниренко.

Срок действия контракта не разглашается, но, по данным Transfermarkt, договор рассчитан до 30 июня 2026 года.

Предыдущим клубом 29-летнего Кушниренко было "Полесье", которое он оставил в январе этого года в статусе свободного агента.

Луганский на своем сайте сообщил о возвращении в клуб двух специалистов. К тренерскому составу "черно-белых" присоединились Владимир Микитин и Юрий Дудник.

Последним местом работы 54-летнего Микитина был запорожский "Металлург". В "Заре" он будет помощником Младена Бартуловича. 56-летний Дудник работал помощником главного тренера в черкасском ЛНЗ. В луганском клубе он вступит в должность тренера-селекционера.

Универсальный защитник "Колоса" Андрей Цуриков продлил контракт с клубом.

Как сообщил сам игрок, новое соглашение продлено на 1 год, то есть (до июня 2026 года по версии Transfermarkt).

Центральный защитник "Динамо" Денис Попов во время подготовительного сбора, проводимого командой в Турции, получил незначительное повреждение. Об этом сообщает пресс-служба киевлян.

В ближайшее время игрок пройдет обследование, по итогам которого медицинский персонал сделает вывод о приблизительном сроке реабилитации.

Житомирский клуб объявил о подписании очередного зимнего новичка, которым стал 17-летний бразильский полузащитник "Гойаса" Гильерме.

Речь идет об аренде с правом выкупа. Футболист присоединится к украинской команде в феврале 2025 года, когда ему исполнится 18 лет.

Украинский защитник "Ворсклы" Илья Крупский, переходящий в "Металлист 1925", может уже зимой отправиться в аренду в польский клуб, сообщает журналист и комментатор Виктор Вацко.

"Мне говорили, что Крупский не хочет играть в Первой лиге Украины, и что "Металлист 1925" вроде бы готов позволить футболисту полгода поиграть в аренде. Насколько я слышал, речь идет об одном из клубов чемпионата Польши", - сказал Вацко.

В понедельник перестало биться сердце Михаила Стельмаха, который в осенней части нынешнего сезона работал в тренерском штабе второлиговой "Скалы 1911". Ему было всего 58… Стельмах играл за "Динамо" и "Шахтер". Повесив бутсы на гвоздь Михаил Стельмах перешел на тренерскую работу. Работал ассистентом и главным тренером в столичном ЦСКА/"Арсенале", ФК "Харьков", ФК "Полтава" и "Диназе".

Украинский журналист Игорь Бурбас выдал новую порцию информации о положительной допинг-пробе украинского вингера Михаила Мудрика. Как отметил Бурбас, в Англии появилась информация, что "Челси" может подать иск против УАФ, поскольку все это происходило в лагере сборной. И "Челси" якобы может потребовать 70 млн евро компенсации, которые клуб заплатил за игрока.