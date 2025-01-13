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Германия передала Украине первую из 54 заказанных гаубиц RCH 155

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Всего запланировано передать Украине 54 гаубицы этого типа

Германия передала Украине первую из 54 заказанных гаубиц RCH 155

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Министр обороны Германии Борис Писториус передал Украине первую новую колесную гаубицу RCH 155. Всего запланировано передать Украине 54 гаубицы этого типа.

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Об этом сообщает Stuttgarter Zeitung.

"Украина может на нас рассчитывать, и это сигнал. И Германия готова взять на себя ответственность в Европе", - сказал министр в Касселе, где танкостроительная компания KNDS производит эту систему.

Первые шесть систем останутся пока в Германии и будут использоваться для тренировок украинских воинов.

В январе 2023 года сообщалось, что германская машиностроительная компания начала производство для Украины самоходных артиллерийских установок RCH 155.

Артиллерийские 155-мм установки "Remote Controlled Howitzer 155" имеют длину ствола 52 калибра. RCH 155 создана на шасси колесного бронетранспортера GTK Boxer с колесной формулой 8×8.

Система имеет автоматизированный башенный артиллерийский модуль AGM с артиллерийской частью германской самоходной гаубицы PzH 2000.

В экипаже установки всего два человека. Боекомплект модуля AGM составляет 30 снарядов. Производителем заявлено, что дальность стрельбы составляет 40 км и до 52 км снарядами V-LAP. Также САУ способна применить дальнобойные снаряды "VULCANO" и "EXCALIBUR". Общая боевая масса машины составляет 39 тонн, масса модуля AGM - 12,5 тонн. На машине установлен дизельный двигатель MTU в 815 л.с.

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