  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Песков: Предпосылок для переговоров по Украине пока нет, Киев отказывается от диалога
В тренде

Песков: Предпосылок для переговоров по Украине пока нет, Киев отказывается от диалога

Общие новости

Также Песков упомянул о "гарантиях безопасности" для РФ

Песков: Предпосылок для переговоров по Украине пока нет, Киев отказывается от диалога

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что РФ хочет гарантий безопасности в рамках переговоров по войне в Украине.

Читайте такжеТрамп: Путин выразил желание встретиться, и сейчас идет подготовка к этой встрече

Его цитируют российские пропагандисты.

"Предпосылок для возобновления переговоров по Украине пока нет, Киев отказывается от диалога. Гарантии безопасности для России - неотъемлемая часть возможных переговоров по украинскому урегулированию", - сказал Песков.

Напомним, ранее Песков заявил, что Путин готов к встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом, однако для этого якобы нужна "политическая воля".

По теме
yellow-arrow
Умер бывший игрок киевского Динамо и Шахтера. Ему не было 60-ти
yellow-arrow
Германия передала Украине первую из 54 заказанных гаубиц RCH 155
yellow-arrow
Барселона разбила Реал в Суперкубке, Довбик забил за Рому, Арсенал проиграл Ман Юнайтед, победа Динамо. Главные новости за 12 января
дмитрий песков война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Gudvin85 (Киев)
13.01.2025 в 16:50
Где эта сволочь?
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Gudvin85 (Киев)
13.01.2025 в 16:50
Где эта сволочь?
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости