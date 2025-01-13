Песков: Предпосылок для переговоров по Украине пока нет, Киев отказывается от диалога
Также Песков упомянул о "гарантиях безопасности" для РФ
фото из свободных источников
Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что РФ хочет гарантий безопасности в рамках переговоров по войне в Украине.
Его цитируют российские пропагандисты.
"Предпосылок для возобновления переговоров по Украине пока нет, Киев отказывается от диалога. Гарантии безопасности для России - неотъемлемая часть возможных переговоров по украинскому урегулированию", - сказал Песков.
Напомним, ранее Песков заявил, что Путин готов к встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом, однако для этого якобы нужна "политическая воля".
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Gudvin85 (Киев)
13.01.2025 в 16:50
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