Песков: Предпосылок для переговоров по Украине пока нет, Киев отказывается от диалога

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что РФ хочет гарантий безопасности в рамках переговоров по войне в Украине.

Его цитируют российские пропагандисты.

"Предпосылок для возобновления переговоров по Украине пока нет, Киев отказывается от диалога. Гарантии безопасности для России - неотъемлемая часть возможных переговоров по украинскому урегулированию", - сказал Песков.

Напомним, ранее Песков заявил, что Путин готов к встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом, однако для этого якобы нужна "политическая воля".