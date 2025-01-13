Умер бывший игрок киевского Динамо и Шахтера. Ему не было 60-ти

С начала нового, 2025-го года, не прошло еще и полмесяца, как футбольная общественность Украины начала нести потери. Как известно, больше недели назад ушел в вечность бывший голкипер, а затем и тренер Александр Гуменюк. А сегодня, 13 января, перестало биться сердце его коллеги Михаила Стельмаха, в осенней части нынешнего сезона работавшего в тренерском штабе второлиговой "Скалы 1911". Ему было всего 58…

Уроженец Львовской области Михаил Стельмах начинал свой путь в футбол во Львовском спортинтернате, после которого играл во второй лиге за ирпеньское "Динамо". Оттуда попал в "Динамо" из столицы Украины, где в течение двух сезонов, 1988 и 1989 годов, преимущественно играл за дубль. Пробиться в основу гранда нашего футбола, которым руководил Валерий Лобановский, тогда было весьма трудно. Однако 12 матчей Стельмах за главную команду все же успел отыграть, приобретя неоценимый опыт. Затем в его карьере были выступления в семи клубах Украины – дрогобычской "Галичине", донецком "Шахтере", львовских "Карпатах", николаевском "Эвисе", киевских "ЦСКА-Борисфен" и ЦСКА, полтавской "Ворскле". Был у него и опыт выступлений за границей, когда после отъезда из "Шахтера" непродолжительное время провел в Сербии, где защищал цвета команды "Спартак" из города Суботица.

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Повесив бутсы на гвоздь, Михаил Стельмах перешел на тренерскую работу. Работал ассистентом и главным тренером в столичном ЦСКА/"Арсенале", ФК "Харьков", ФК "Полтава" и "Диназе".

В конце осенней части чемпионата УПЛ, 11 ноября, Михаил Стельмах выступал в роли эксперта UA-Футбол, поделившись впечатлениями о событиях в 13-м туре. Планировалось привлекать его и к комментариям других событий в нашем футболе, однако судьбе было угодно распорядиться по-иному…